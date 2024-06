Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt zurückhaltend

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt leicht schwächer in den Handelstag gestartet.

Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr groß. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,20 Prozent auf 18 593,83 Punkte. Tags zuvor war der deutsche Leitindex um 1,4 Prozent gestiegen und hatte die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wettgemacht. Am Dienstag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch ein Fünfwochentief markiert.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten fiel am Donnerstagmorgen um 0,58 Prozent auf 26 616,70 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,1 Prozent nach unten.

(dpa)