Dax legt leicht zu

Der Dax hat sich nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18.000 Punkten am Freitag stabilisiert.

Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,59 Prozent auf 18.023,68 Punkte zu. Damit deutet sich nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein Wochenplus an. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 26.273,52 Punkte. Auch allgemein standen die Zeichen zum Wochenschluss auf Erholung. So stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 0,6 Prozent.

Positive Impulse kamen aus den USA, wo die Technologiekonzerne Alphabet und Microsoft mit ihren Geschäftszahlen für Beruhigung gesorgt hatten. Bei den deutschen Einzelwerten ist die sich abzeichnende Lösung für die schwächelnde Stahlsparte von Thyssenkrupp das Thema des Tages. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich der Konzern mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky auf einen Einstieg. Die Aktien von Thyssenkrupp schnellten um 10,7 Prozent in die Höhe und waren damit der mit Abstand größte Gewinner im MDax.

(dpa)