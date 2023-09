Dax leicht im Minus - Anleger vor EZB-Sitzung zurückhaltend

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger angesichts des anstehenden Leitzinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter vorsichtig.

Nach dem positiven Wochenstart fiel der Dax am Dienstagmorgen wieder zurück und lag nach den ersten Minuten mit 0,26 Prozent im Minus bei 15.759,75 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,04 Prozent auf 27.194,63 Zähler nach unten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat bei 4251,85 Punkten in etwa auf der Stelle.

Experten hatten die moderaten Kursgewinne im Dax an den vergangenen beiden Handelstagen ohnehin als technische Gegenbewegung gewertet. Zudem werden große Kurssprünge vor dem Entscheid der Währungshüter am Donnerstag generell nicht erwartet. Unklar ist, ob die EZB erneut an der Zinsschraube dreht oder eine Pause einlegt. Die Angst, jetzt Positionen einzugehen und dann auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sei riesig, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

(dpa)