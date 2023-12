Dax nach Rekordjagd mit kleinem Minus

Der Rekordlauf des Dax hat sich am Donnerstag zunächst nicht fortgesetzt.

In den ersten Minuten des Xetra-Handels gab der deutsche Leitindex um 0,22 Prozent auf 16.620,60 Punkte nach. Tags zuvor hatte er bei 16.727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally seit dem Oktober-Tief bescherte den Anlegern bisher ein Plus von mehr als 13 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Donnerstag einen Abschlag von 0,71 Prozent auf 26.547,87 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent.

Am Vortag hatte in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief geschlossen. Auch in Asien dominierten am Morgen die Verkäufer.

(dpa)