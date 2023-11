Dax weiter im Aufwind - Augen auf US-Jobbericht

Der Dax hat am Freitag seinen starken Monatsstart fortgesetzt.

Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 0,29 Prozent auf 15.188,11 Punkte. Der tags zuvor besonders starke MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,79 Prozent auf 24.924,64 Punkte zu. Höher stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,2 Prozent.

Ob die Tendenz im Verlauf freundlich bleibt, wird wohl auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen. Bislang zeige der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten keine Schwächen, hieß es dazu von den Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mit Blick auf den Jobbericht an diesem Freitag sei aber von einer Beruhigung auszugehen. Sollte sich der Beschäftigungsaufbau abkühlen, würde die Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Zinsschritts der US-Notenbank Fed weiter sinken.

Am Markt hält derzeit jedenfalls die Hoffnung auf einen erreichten US-Zinsgipfel nach der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch an. Sollten die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendet haben, könnte die Rally an den Aktienmärkten noch weitergehen, gab sich Börsen-Experte Mohit Kumar von Jefferies zuversichtlich für den weiteren Verlauf im November. Im Bewusstsein blieben aber die geopolitischen Risiken.

(dpa)