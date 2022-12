Dax zur Eröffnung mit Verlusten

Mit Kursverlusten hat der deutsche Aktienmarkt auf eine Änderung der Zinspolitik für Anleihen in Japan reagiert.

Der Leitindex Dax sank in den ersten Minuten auf Xetra um 0,73 Prozent auf 13.840,63 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand 1,01 Prozent tiefer bei 24.772,28 Punkten. Um 0,8 Prozent nach unten ging es auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Die japanische Notenbank hatte zuvor entschieden, die Spanne zu erweitern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer zumindest leichten Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bisher hat die Bank of Japan trotz steigender Inflation eine sehr lockere Geldpolitik verfolgt.

(dpa)