Neuer DAX-Rekord: Diese Aktien sind am meisten gestiegen

Die Börse bringt seit jeher Gewinner und Verlierer hervor. Im Dezember jagte der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, von einem Allzeithoch zum nächsten. Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Dezembertagen immer weiter nach oben und erreichte schließlich am Nikolaustag seinen Rekord von 16.669 Punkten. Doch wer zählt zu den Treibern der Rekordjagd, welche Aktien sind in den vergangenen Wochen am meisten gestiegen und haben maßgeblich zum Status quo beigetragen?

Der DAX jagt seinen nächsten Rekord

Während es für das neue Rekordhoch gewisse Treiber im deutschen Leitindex gibt, so gibt es auch paradoxe Entwicklungen. Trotz Zugewinne lief es beispielsweise bei Bayer nicht optimal: Chef Bill Anderson hatte kürzlich Fehler bei Investitionen in den vergangenen Jahren eingeräumt.

Generell aber gilt der DAX als einer der wichtigsten Indizes der Welt, versammelt er doch die 40 größten Unternehmen nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung und zeigt seit Jahrzehnten die Wertentwicklung deutscher Aktien an. Da die Geschichte, wie es im Volksmund so heißt, von Gewinnern geschrieben wird, richtet sich der Blick der Rekordrally auf die Aktien, die am meisten gestiegen sind.

DAX-Rekord: Welche Aktien sind am meisten gestiegen?

Ein Blick auf die Performance-Werte der enthaltenen Werte im DAX im November 2023 an der Börse München zeigt, dass gleich mehrere Aktien im zweistelligen Prozentbereich gewachsen sind:

Commerzbank : 10,01 %

: 10,01 % Siemens Healthineers AG: 10,75 %

AG: 10,75 % Symrise : 10,96 %

: 10,96 % Deutsche Börse : 11,30 %

: 11,30 % Fresenius : 12,24 %

: 12,24 % adidas : 13,08 %

: 13,08 % Continental : 14,01 %

: 14,01 % Sartorius : 14,05 %

: 14,05 % Heidelberg Materials: 14,42 %

Materials: 14,42 % SAP : 14,67 %

: 14,67 % Vonovia : 15,14 %

: 15,14 % DHL Group: 19,02 %

Group: 19,02 % Infineon Technologies : 22,35 %

: 22,35 % Siemens: 22,93 %

Siemens Energy : 23,24 %

Weitet man die Zeitspanne auf Beginn des Jahres bis jetzt, so stehen laut finanzen.net mit mehr als 50 Prozent Plus Adidas (53,21), SAP (52,65) sowie Rheinmetall (52,38) ganz oben.

Das sind die Gründe für den DAX-Rekord

Dass der DAX derart klettert, ist laut Analysten auf die Aussichten der Anleger auf wieder sinkende Leitzinsen zurückzuführen. Wichtigstes Kaufargument, so berichtet die dpa, sei in den vergangenen Wochen die Hoffnung gewesen, dass die Notenbanken in der Eurozone und den USA mit ihren Zinserhöhungen durch seien und 2024 mit Senkungen beginnen würden. Von sinkenden Zinsen wiederum würden sich Anleger Rückenwind für die Wirtschaft wünschen, nachdem der Inflationsdruck zuletzt spürbar nachgelassen hatte. Da eine zu hohe Inflation schädlich für die Wirtschaft ist, mussten die Notenbank mit Leitzinserhöhungen gegensteuern.

