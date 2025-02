Droht dem Dax ein schmerzhafter Rückschlag?

Am Donnerstag ist auch die Marke von 22.500 Punkten gefallen. Der deutsche Leitindex Dax setzt seine Rekordjagd unverdrossen fort. Seit Jahresbeginn ist der Index bereits um deutlich über zehn Prozent gestiegen. Damit liegt er im weltweiten Börsenvergleich weit vorn. Doch so langsam werden die Fragen lauter, wie lange die Rallye noch gut gehen kann. Denn auch wenn der Dax nicht repräsentativ ist für die deutsche Wirtschaft: Mit den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump schweben dunkle Wolken über der Weltwirtschaft.

Die Forschungsabteilung der Deutschen Bank bietet zunächst eine Erklärung für die immer größer werdende Lücke zwischen der Entwicklung des Dax und der seit Jahren andauernden Stagnation der deutschen Wirtschaft. Nach der Auswertung der Finanzprofis hat der Index seit Anfang des Jahres 2023 um 50 Prozent zugelegt, während die Wirtschaft um einen halben Prozentpunkt geschrumpft ist.

Der US-Markt allein ist für die Dax-Unternehmen wichtiger als Deutschland

Dafür gibt es laut Deutsche Bank drei Gründe. Erstens sind die Erträge der 40 Dax-Unternehmen viel stärker von der Entwicklung des Exports abhängig als die deutsche Wirtschaft als Ganzes. 80 Prozent ihrer Einnahmen erwirtschaften die im deutschen Leitindex vertretenen Unternehmen im Ausland. Fast ein Viertel der Erträge kommt aus den USA, das ist mehr, als der deutsche Markt beiträgt (20 Prozent). Für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und damit das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist die Nachfrage in Deutschland viel wichtiger.

Und damit zum zweiten Punkt der Deutsche-Bank-Experten: Im Dax sind im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einige Wirtschaftsbereiche überrepräsentiert, andere gar nicht vertreten. So sind die Branchen Dienstleistungen, Transport sowie Bau- und Immobilienwirtschaft im Index kaum oder gar nicht vertreten. Hinzu kommt, dass sich in den vergangenen Jahren auch die Gewichtung der im Dax vertretenen Sektoren deutlich gewandelt hat. Die Autoindustrie steht nur noch für sieben Prozent des Dax. Vor zehn Jahren waren es noch 17 Prozent. Auch die Chemieindustrie und die Gesundheitsbranche haben deutlich an Bedeutung verloren.

Ohne SAP wäre die Dax-Entwicklung deutlich verhaltener gewesen

Auf der anderen Seite hat allein der Wertzuwachs der Papiere des Software-Unternehmens SAP im vergangenen Jahr beinahe acht Prozent zum Dax-Anstieg in diesem Zeitraum beigetragen. Das bedeutet also, und damit zum dritten Punkt der Analysten, dass auch im Dax einige wenige Unternehmen für den größten Anteil beim Wertgewinn des Index stehen. Konkret waren es laut Deutscher Bank im Jahr 2024 neben SAP die Telekom, Allianz, Siemens und Siemens Energy, Munich Re und Rheinmetall. Diese sieben Unternehmen sorgten für 98 Prozent der Dax-Zugewinne im Jahr 2024.

Doch was heißt das nun für 2025? Die Deutsche Bank ist trotz der bislang schon steilen Entwicklung weiter positiv gestimmt und sieht den Dax bis zum Jahresende bei 23.000 Punkten. Denn die grundsätzlichen Trends schreiben sich fort. Die DZ Bank sieht den Index anfällig für Rückschläge, nicht zuletzt wegen der angedrohten Einfuhrzölle in die USA. Allerdings herrsche an den Märkten bislang offenbar der Eindruck vor, dass Donald Trump die Zölle nur als Drohung in Verhandlungen einsetzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen, schreibt die Bank in einer aktuellen Analyse.

Die Commerzbank-Analysten verweisen auf den erneuten Anstieg der Inflation in den USA. In der Folge dürften weitere Leitzinssenkungen der US-Notenbank zunächst eher unwahrscheinlich werden. Gleichzeitig könnte diese Entwicklung Trump in seiner aggressiven Handelspolitik bremsen. Der US-Präsident hat den Amerikanern vor der Wahl versprochen, die Inflation deutlich nach unten zu drücken. Zölle machen das Leben aber teurer.