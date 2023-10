Ausgabepreis 15 Euro pro Aktie: Renk kehrt am Donnerstag an die Börse zurück

Am Donnerstag läutet in Frankfurt die Glocke für den Augsburger Getriebespezialisten Renk. Das Unternehmen kehrt an die Börse zurück. Was sollen Privatanleger tun, die keine Papiere gezeichnet haben?

Am heutigen Donnerstag ist es so weit. Wenn gegen 9.15 Uhr die Glocke an der Frankfurter Börse geläutet wird, schlägt das Augsburger Unternehmen Renk ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen kehrt zurück an die Börse, nachdem es zuletzt komplett in den Händen der Investmentgesellschaft Triton war. Mit dabei in Frankfurt sind Renk-Chefin Susanne Wiegand und das Management. Guter Brauch ist es auch, dass der Vorstand eines Unternehmens nach der ersten Preisnotierung am Tag des Börsengangs die Glocke ertönen lässt.

Bei dem Börsengang sollen bis zu 27 Prozent der Anteile an Renk ausgegeben werden. Die Muttergesellschaft Triton bleibt also mit 73 Prozent vorerst größter Anteilseigner. Die Papiere sollen zu 15 Euro je Stück ausgegeben werden, das teilten die am Börsengang beteiligten Banken einem Bericht des Handelsblatts zufolge am Mittwoch den Investoren mit. Der Ausgabepreis bewegt sich damit am unteren Ende der Preisspanne von 15 bis 18 Euro, die für das Papier während der Zeichnungsfrist genannt wurden. Zum Preis von 15 Euro soll das Interesse groß sein. Renk würde damit mit rund 1,5 Milliarden Euro bewertet, die Investmentgesellschaft Triton einen Erlös von rund 405 Millionen Euro erzielen.

Renk-Sprecher: "Wir schlagen ein Zukunftskapitel auf"

"Wir sind stolz darauf, als traditionelles Augsburger Unternehmen in einer neuen Konstellation zusammen mit dem starken Partner Triton für Renk ein neues Zukunftskapitel aufzuschlagen", sagte Renk-Sprecher Günther Hörbst anlässlich des Börsengangs unserer Redaktion.

Vor dem Einstieg von Triton war Renk über MAN SE in den VW-Konzern eingebunden. Der erste Börsengang des Traditionsunternehmens liegt gut hundert Jahre zurück.

Die Weichen sollen bei Renk auf Wachstum stehen

In den vergangenen Jahren hat Renk unter Triton stark investiert, eine neue Produktions- und Montagehalle ist entstanden. Im Rahmen "der Energie- und der Zeitenwende" setzt das Unternehmen auf starkes Wachstum. Zuletzt meldete das Unternehmen, dass der Auftragsbestand im ersten Halbjahr deutlich um 21 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro gewachsen sei. Renk ist spezialisiert auf die Herstellung von Getrieben für militärische Fahrzeuge, aber auch für die Industrie. Dazu kommen Prüfstände. "Der Börsengang war der nächste logische Schritt für Renk", betont Hörbst.

Ist das Papier aber auch für Privatinvestoren interessant? Renk stellt Getriebe zahlreicher Panzer her, zum Beispiel für den Leopard 2, aber auch für andere Modelle und Hersteller. Im derzeitigen militärischen Umfeld macht dies die Aktien sicher für viele interessant, sagt ein Börsen-Kenner. Vor einer Investition lohne es sich aber, die Zahlen eines Unternehmens näher anzusehen. Dem Wertpapierprospekt zufolge lag der Umsatz von Renk 2021 bei rund 700 Millionen Euro, 2022 dann bei rund 850 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg in dem Zeitraum von rund 25 Millionen Euro auf rund 65 Millionen Euro. Die Gewinnmarge betrug 2021 noch 3,6 Prozent, 2022 dann 7,7 Prozent. Beides gelte als gut, aber "nicht gigantisch". In einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen wurde die Aktie als "solides Asset" bezeichnet.

Börsenklima derzeit nicht komplett sonnig

An der Börse ist das Klima zudem derzeit nicht ganz sonnig. Der Dax lag dieses Jahr schon höher und ist zuletzt Richtung 15.000-Punkte-Marke gefallen. Zudem, sagt der Börsen-Experte, ist die Zeit sicherer Zeichnungsgewinne wie zur Zeit des Börsenbooms in den 90er Jahren erst einmal vorbei. Die Thyssen-Krupp-Wasserstoff-Tochter Nucera beispielsweise notiert nach ihrem Börsengang in diesem Jahr derzeit unter dem Ausgabepreis.

Das alles mag nichts heißen. Wer aber Interesse an Renk-Aktien hat, könne auch erst die Kursentwicklung nach der Emission ansehen und die ersten Turbulenzen abwarten.