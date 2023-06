2000 Euro Kinderbonus: Wie Beamte in Bayern profitieren können

Beamte bekommen zusätzlich zum Kindergeld noch einen Familienzuschlag und können davon richtig profitieren. Wie der Kinderbonus funktioniert, erfahren Sie im Artikel.

Beamte bekommen seit 2023 in Bayern mehr Geld für den Nachwuchs. Der Grund: Die Familienzuschläge haben sich erhöht. Diese werden Beamten zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt und können sich je nach Wohnort, Familienstand und Anzahl der Kinder richtig lohnen. Wie viel der Familienzuschlag ausmacht, erfahren Sie im Artikel.

Was ist der Familienzuschlag?

Seit diesem Jahr bekommen Eltern für jedes Kind 250 Euro Kindergeld pro Monat. Verbeamtete Eltern bekommen zusätzlich noch den sogenannten Familienzuschlag. Diesen gibt es in ganz Deutschland, aber er unterscheidet sich je nach Bundesland. Zum 1. April 2023 wurde der Familienzuschlag in Bayern in den "Orts- und Familienzuschlag" umgewandelt. Grund dafür war eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2020. Neu ist, dass jetzt nicht nur der Familienstand, sondern auch der Hauptwohnsitz des Beamten oder der Beamtin für den Zuschlag entscheidend ist, wie der Landesverband Bayern der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mitteilt.

Übrigens: Die monatlichen Auszahlungstermine für das Kindergeld 2023 stehen schon detailliert fest.

Was ist der Ortszuschlag?

Ob und wie viel Ortszuschlag ein Beamter bekommt, hängt von der sogenannten Ortsklasse ab. Diese entspricht der Mietenstufe nach Paragraph 12 des Wohngeldgesetzes, welcher der jeweiligen Gemeinde zugeordnet ist. Sollte der Hauptwohnsitz keiner Gemeinde zugeordnet sein, gilt der Dienstsitz.

Die Gemeinden beziehungsweise Kreise sind in sieben Mietstufen eingeteilt. Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen sind die einzelnen Gemeinden und ihre dazugehörige Stufe aufgelistet.

Wie viel Familienzuschlag bekommen Beamte in Bayern?

Jedes Bundesland zahlt verschiedene Beträge. In Bayern gibt es beim Orts- und Familienzuschlag folgende Stufen:

Stufe L (Ledig)

Stufe V (Verheiratet oder in Lebenspartnerschaft)

Stufe 1 (ein Kind)

Stufe 2 (zwei Kinder)

zzgl. für das dritte Kind

zzgl. für jedes weitere Kind

Folgende Tabelle zeigt, ob einem Beamten ein Ortszuschlag zusteht und wie viel Familienzuschlag er erhält. Auf der linken Seite stehen die sieben Ortsklassen, rechts die Stufen der Familienverhältnisse. Die Beträge werden monatlich ausbezahlt:

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2 zzgl. für das dritte Kind zzgl. für jedes weitere Kind I - 77 Euro 305,34 Euro 446,07 Euro 436,16 Euro 522,16 Euro II - 77 Euro 305,34 Euro 446,07 Euro 436,16 Euro 522,16 Euro III - 77 Euro 305,34 Euro 477,46 Euro 449,25 Euro 563,90 Euro IV - 77 Euro 326,23 Euro 508,84 Euro 462,73 Euro 606,06 Euro V - 99 Euro 347,12 Euro 540,22 Euro 476,61 Euro 648,60 Euro VI - 121 Euro 368,01 Euro 609,85 Euro 490,91 Euro 691,59 Euro VII 149,83 Euro 149,83 Euro 480,52 Euro 690,66 Euro 505,63 Euro 734,95 Euro

Beispiel 1:

Martin ist ledig und hat keine Kinder. Seinen Hauptwohnsitz hat er in Anschaffenburg. Aschaffenburg ist in der Ortsklasse IV verortet, weswegen Martin keinen Ortszuschlag erhält. Würde er in München wohnen, würde er pro Monat 149,83 Euro bekommen, da München in der Ortsklasse VII ist.

Beispiel 2:

Lena und Markus sind beide Beamte und wohnen in Nürnberg. Sie sind verheiratet und haben drei Kinder. Lena bezieht das Kindergeld für alle Kinder, daher bekommt auch sie den Familienzuschlag. Nürnberg ist in der Ortsklasse V eingeteilt, sodass sie für die ersten beiden Kinder 540,22 Euro bekommt sowie für das dritte Kind zusätzlich noch 476,61 Euro. Markus bekommt die 99 Euro für die Stufe V, weil sie verheiratet sind. Insgesamt bekommt die Familie also 1115,83 Euro pro Monat Familienzuschlag.

Da Beamtenfamilien, wie jede andere Familie auch, Kindergeld bekommen - bei drei Kindern sind das 750 Euro (3x 250 Euro) - erhalten Lena und Markus also alles in allem 1865,83 Euro pro Monat zur Kinderunterstützung vom Freistaat Bayern.

Würde die Familie nicht in Nürnberg, sondern in München wohnen, dann läge der Zuschlag für verheiratete Paare bei 149,83 Euro, bei zwei Kindern bei 690,66 Euro und bei dem dritten Kind bei 505,63 Euro. Plus das Kindergeld von 750 Euro würden sie insgesamt sogar 2094,12 Euro bekommen.

Die Tabelle sowie die Beispiele gelten nur für Beamte in Bayern. Nicht alle Bundesländer in Deutschland gehen mit dem Familienzuschlag gleich um, sodass die Zahlen abweichen können.

Übrigens: Künftig soll es statt dem Kindergeld die Kindergrundsicherung geben. Wer Bürgergeld sowie auch Kindergeld bezieht, dem wird unter Umständen etwas Geld abgezogen.