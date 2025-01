Feuer beschädigt Solarmodule - Millionenschaden befürchtet

Bei einem Brand in einem Firmensitz in Baden-Baden sind am Dienstag gelagerte Solarmodule und Wechselrichter beschädigt worden - die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Das Feuer brach in einem Privatanwesen aus, das auch als Firmensitz genutzt wird, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden betrifft nach Angaben der Polizei vor allem das Firmeninventar, während am Gebäude selbst keine größeren Schäden festgestellt wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

