Laster gerät in Brand - hoher Schaden

In Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis hat ein Lastwagen Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und wurde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand habe sich von der Zugmaschine auf den Auflieger ausgebreitet, sodass schließlich der Laster komplett in Flammen gestanden habe. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden ungefähr 150.000 Euro. Die Straße wurde am Abend gesperrt, da sie durch den Brand beschädigt wurde. Die Brandursache war zunächst unklar.

