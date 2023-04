Warum der Fährhafen von Dover im Reisechaos versinkt

Im Fährhafen von Dover musste man am Wochenende bis zu 19 Stunden mehr einplanen. Was das mit dem Brexit zu tun hat und warum es künftig noch länger dauern könnte.

Tausende Autos und Busse, Stoßstange an Stoßstange, so weit das Auge reichte und Wartezeiten von bis zu 19 Stunden. Was sich für Reisende seit Freitag auf dem Weg von England nach Frankreich abspielte, überstieg den sonst üblichen Andrang. Zum Ferienbeginn fanden sich insbesondere Reisebusse in kilometerlangen Blechkolonnen wieder. Ins Stocken geriet der Verkehr im Südosten Englands bei der Zufahrt auf den Fährhafen von Dover. Schulklassen ging wegen der langen Wartezeiten ihr Proviant aus. Viele strandeten in Hotels oder in Wartehallen. Der Fährhafen musste den Ausnahmezustand ausrufen.

Großbritannien zeigt auf Frankreich

Wie schon im vergangenen Sommer, als zu Ferienbeginn ein ähnliches Chaos herrschte, schob die konservative Tory-Partei zunächst den Franzosen den Schwarzen Peter zu. "Dass Probleme bei den französischen Grenzkontrollen wieder einmal zu einem Verkehrschaos geführt haben, ist unglaublich enttäuschend", twitterte die Tory-Abgeordnete Natalie Eplhicke. Es ist ein Vorwurf, den Paris schon im Juli 2022 zurückwies. "Frankreich ist nicht für den Brexit verantwortlich”, sagte der französische Verkehrsminister Clément Beaune damals. Ist der Austritt Großbritanniens aus der EU an dem Chaos in Dover schuld? Es war eine Frage, die die umstrittene konservative Innenministerin Suella Braverman seit Tagen beantworten muss. Diese verwies auf schlechte Wetterbedingungen und leugnete einen Zusammenhang vehement. Die Abläufe an der Grenze funktionierten im Allgemeinen gut.

Die Politikerin provozierte damit viel Hohn. Alistair Carmichael, ein Abgeordneter der Liberaldemokraten, sagte, dass sie die Auswirkungen des Abkommens der konservativen Regierung mit Europa auf unsere Grenzen leugnet. "Für sie sind immer die anderen schuld." Braverman lebe "wie immer auf einem anderen Planeten", spottete die Grünen-Abgeordnete Caroline Lucas. Auf Twitter stellten Briten überdies die Aussagen Bravermans den Kommentaren des Chefs des Fährhafens in Dover, Doug Bannister, gegenüber. Dieser machte zwar auch die hohe Anzahl Reisender nach der Pandemie für das Chaos verantwortlich, betonte jedoch überdies, dass "seit dem Brexit jeder Reisepass genau überprüft werden muss, bevor ein Fahrzeug oder Passagier über Frankreich in die EU einreisen kann". Das erschwere die Bearbeitung.

Dover war nie als Ort an der EU-Außengrenze ausgelegt

"Zwar mussten Briten schon vor dem Brexit ihren Pass vorzeigen", erklärte Simon Calder, ein britischer Reisejournalist. Seit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ist die mögliche Dauer des Aufenthaltes auf dem Kontinent für Briten jedoch begrenzt. Deshalb müssten die französischen Grenzbeamten jede Seite des Passes genau kontrollieren und stempeln. "Bei einer Busladung von 50 Personen dauert das sehr lang." Und: Wenn dutzende Busse den Fährhafen anfahren, bedeute dies ernsthafte Probleme. "Jeder, der schon einmal in Dover war, weiß, wie beengt es dort ist. Dieser Ort war nie für eine EU-Außengrenze ausgelegt. Aber jetzt haben wir eine", betonte Calder. Am Montag hatte sich die Lage im Südosten Englands wieder entspannt. Mitarbeiter des Hafens fürchten jedoch, dass die Warteschlangen in diesem Jahr noch länger werden könnten. Schließlich plant die EU, im November das Einreise-/Ausreisesystem (EES) einzuführen. Dabei sollen an der Grenze von allen Nicht-EU-Bürgern auf der französischen Seite vier Fingerabdrücke gescannt und ein Foto gemacht werden, um Reisende in Zukunft zu tracken. Soll das System langfristig Zeit sparen, wird es zunächst für Verzögerungen sorgen, betonen Experten, insbesondere am Hafen von Dover.

