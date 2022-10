EU will gemeinsam Gas einkaufen

Die EU-Energieminister wollen die umkämpften Energie-Fragen lösen. Das gelingt zum Teil. Weiterhin umstritten bleibt allerdings ein Preisdeckel.

Mittlerweile sei es „eine Tradition, sich alle 14 Tage zu treffen“, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck es sagte. Andere würden von einer neuen Runde im alten Streit sprechen. Denn erneut kamen die EU-Energieminister am Dienstag auf dem Luxemburger Kirchberg zusammen, um Maßnahmen in der Energiekrise zu besprechen.

Eigentlich sollten konkrete Ergebnisse her, nachdem die 27 Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende vergangener Woche den Rahmen abgesteckt hatten, ohne allzu viele Lösungen gefunden zu haben. Sie schoben die Details auf die Agenda ihrer Fachminister. Zu weit auseinander liegen die Positionen der Mitgliedstaaten. Und das schien auch weiterhin der Fall. Denn während Politiker aus Ländern wie Frankreich, Spanien oder Portugal abermals die Forderung nach einem Preisdeckel für den Einsatz von Gas in der Stromerzeugung vorbrachten, erwähnte der Grünen-Politiker Habeck vor Beginn der Gespräche das umstrittene Instrument kaum in dieser Form, sondern sprach vielmehr von einem „dynamischen Preisdeckel“. Es gehe darum, spekulative Spitzenausschläge an den Börsen zu verhindern, lautete seine Interpretation.

Endgültige Entscheidung über Preisdeckel für Gas erst im November

Tatsächlich ist das aber nicht jene Obergrenze, die sich die Mehrheit der Gemeinschaft, ob in Paris, Madrid, Warschau oder Lissabon wünscht, sondern der sogenannte Korrekturmechanismus, mit dem die EU extreme Preisspitzen im Gashandel vermeiden will. Dafür gab es beim Gipfel grundsätzliche Zustimmung, mit einer endgültigen Entscheidung wird aber frühestens im November gerechnet. Den Gaspreisdeckel dagegen lehnt neben den Niederlanden und Dänemark federführend Deutschland weiterhin ab.

Ohnehin hob Habeck lieber hervor, wie Europa derzeit zusammenwachse in Sachen Energie. „Wir gehen gerade die nächsten Schritte zur Vollendung der europäischen Energie-Union“, sagte er und betonte in diesem Zusammenhang die Vorteile eines gemeinsamen Einkaufs, auf den sich die Staatenlenker beim Gipfel bereits grundsätzlich verständigt hatten. Europa habe „eine große Marktmacht“, sagte Habeck. Mit Einkaufsgemeinschaften konkurrierten die Staaten nicht mehr, „sondern bringen die Preise nach unten“. Konkret liegt der Vorschlag auf dem Tisch, einen Teil der Gasnachfrage in der EU zu bündeln, um bessere Preise auszuhandeln und das Risiko zu verringern, dass sich die Mitgliedstaaten wie im Sommer dieses Jahres auf dem Weltmarkt gegenseitig überbieten. Insbesondere Deutschland wird von vielen Seiten in Brüssel vorgeworfen, in der Krise „den Markt leergekauft“ und damit den Preis in schwindelerregende Höhen getrieben zu haben.

Der Gaspreis in Europa fällt

Immerhin wurde das Energieminister-Treffen erstmals seit einer Weile auch von guten Nachrichten begleitet: In ganz Europa sank der Gaspreis unter anderem dank des milden Herbsts, der laut Habeck „politischen Maßnahmen“ sowie der gut gefüllten Gasspeicher auf seinen niedrigsten Stand der letzten vier Monate. Die Entwicklung zeige, dass „die Politik greift“, sagte der luxemburgische Energieminister Claude Turmes.

Lag der Gaspreis im August zeitweise bei deutlich mehr als 300 Euro pro Megawattstunde, sank er diese Woche unter die 100-Euro-Marke. Dieser „regelrechte Preissturz“ der Großhandelspreise würde jedoch erst mit einiger Verzögerung bei den Bürgern und Unternehmen ankommen, prognostizierte Habeck.