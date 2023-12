Bürgergeld beantragen: So funktioniert der Antrag online

Seit dem 01. Januar 2023 kann man in Deutschland Bürgergeld beantragen. Den Antrag können Sie auch digital stellen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Das Bürgergeld ersetzte zu Beginn 2023 das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld. Voraussetzungen sind, so die Bundesagentur für Arbeit, dass die Person zwischen 15 und 67 Jahren alt ist und in Deutschland lebt. Außerdem muss eine Hilfebedürftigkeit vorliegen. In diesem Fall ist die Person nicht in der Lage, mit dem eigenen Einkommen den Lebensunterhalt zu stemmen. Generell sind potenzielle Bürgergeld-Empfänger aber erwerbsfähig. Wenn Sie Bürgergeld beziehen möchten, können Sie den Antrag auch digital stellen.

Wie das geht, verraten wir im Folgenden.

Bürgergeld online beantragen: So funktioniert's

Ihren Erst- oder Weiterbewilligungsantrag können Sie online über die Homepage des Jobcenters stellen. Der Erstantrag bildet dabei die Anfrage auf einen Erstbezug von Bürgergeld, einen Weiterbewilligungsantrag stellen Sie, um das Bürgergeld weiterhin zu beziehen.

Der Antrag dient der Bundesagentur für Arbeit dafür, von Ihnen die nötigen Informationen und Dokumente zu erhalten. Zunächst müssen Sie sich für den Online-Antrag registrieren.

Im ersten Schritt müssen Sie sich, um den digitalen Service der Bundesagentur für Arbeit zu nutzen, ein Benutzerkonto anlegen. Einen PIN erhalten Sie anschließend an Ihre Adresse per Post zugeschickt. Im letzten Schritt müssen Sie sich bei dem für Sie zuständigen Jobcenter telefonisch oder per E-Mail verifizieren.

Für den Antrag sollten Sie sich genügend Zeit nehmen und diese Dokumente bereithalten:

Bankverbindung

Sozialversicherungsnummer

Steuer-ID

Personalausweis

Krankenkassenkarte

Kontoauszüge oder -übersichten

Mietvertrag

Online können Sie den Antrag im Online-Portal mit den jeweils gefragten Informationen ausfüllen und das Bürgergeld beantragen. Neben den persönlichen Informationen, wie Angaben zur Wohnsituation oder zu vergangenen Arbeitgebern müssen Sie außerdem angeben, ab wann der Antrag gestellt werden soll und gegebenenfalls Informationen über den Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland zur Verfügung stellen. Geben Sie außerdem Ihre E-Mail Adresse sowie Telefonnummer an, damit die zuständige Person bei der Bearbeitung ihres Antrags Rückfragen stellen kann.

Wichtig: Der Antrag wirkt auch rückwirkend zum Beginn des Monats, in dem Sie den Antrag stellen. Außerdem treten ab 1. Juli Änderungen in Kraft.

Nach Vervollständigung der Angaben kann der Antrag online eingereicht werden. Über das digitale Jobcenter können Sie später auch Nachweise oder Änderungen einreichen, über das Postfach Nachrichten an das Jobcenter schreiben oder einen Weiterbewilligungsantrag stellen. Den Bescheid, ob Ihr Antrag auf Bürgergeld bewilligt wurde oder nicht, erhalten Sie jedoch immer per Post.

Einen Weiterbewilligungsantrag digital stellen

Im Online Portal des Jobcenters können Sie auf bereits bewilligte Anträge für Bürgergeld digital Weiterbewilligungsanträge stellen. Das Jobcenter benötigt dafür ein weiteres Mal Angaben zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft, dem Haushalt, ihrer Wohnung und dem Einkommen. Außerdem müssen Sie hier Angaben, die sich seit dem letzten Antrag geändert haben, angeben. Nach digitalem Einreichen des Antrags sehen Sie eine Eingangsbestätigung in Ihrem Jobcenter Portal.