Nach der Haushaltseinigung der Regierung soll für 2024 der Bürgergeld-Bonus gestrichen werden. Um was es sich dabei genau handelt, erfahren Sie hier.

Eine gute Nachricht für Empfanger von Bürgergeld ist, dass die geplante Erhöhung des Regelsatzes 2024 kommen wird. Aber bei der Haushaltseinigung der Regierung wurde auch etwas anderes beschlossen: Der Bürgergeld-Bonus soll kommendes Jahr gestrichen werden. Grund ist das 60-Milliarden-Euro umfassende Haushaltsloch für 2024. Aber was ist der Bonus eigentlich, an dem nun gespart werden soll?

Bürgergeld: Was ist der Bürgergeld-Bonus?

Die Ampel-Regierung führte 2023 das Bürgergeld ein, um das Arbeitslosengeld 2, besser bekannt als Hartz VI, abzulösen. Eine Hoffnung: Die reformierte Sozialhilfe soll helfen, dass Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dafür wurden seit zum 1. Juli neue Regelungen eingeführt und Änderungen am Bürgergeld vorgenommen. Eine davon war auch der Bürgergeld-Bonus. Er sollte als ein Anreize für Bürgergeld-Bezieher sein, sich weiterzubilden und so wieder einen Job zu finden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erklärt: "Wer an Maßnahmen teilnimmt, die besonders dabei unterstützen, langfristig zurück in den Job zu finden, dem wird monatlich ein Bürgergeld-Bonus von 75 Euro gezahlt." Der Bürgergeld-Bonus beträgt derzeit also 75 Euro monatlich.

Übrigens: Die Auszahlungstermine des Bürgergeldes für 2024 sind bereits bekannt.

Bürgergeld-Bonus ist nicht dasselbe wie Weiterbildungsgeld

Doch Achtung: Der Bonus ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Weiterbildungsgeld. Hier schreibt das BMAS, das monatliche Weiterbildungsgeld von 150 Euro könne für die Teilnahme an abschlussbezogenen Weiterbildungen gezahlt werden. Wer also einen Abschluss anstrebt, kann vom Jobcenter 150 Euro bekommen. Außerdem erhält man dann für erfolgreiche Zwischen - und Abschlussprüfungen eine Weiterbildungsprämie.

Bürgergeld-Bonus: Muss man ihn beantragen?

Den Bürgergeld-Bonus bekomme man dagegen für Weiterbildungen, bei denen es keinen Abschluss gibt: Für "andere Maßnahmen, die für eine nachhaltige Integration besonders wichtig sind", so das BMAS. Um den Bonus zu bekommen, muss man die Weiterbildungsmaßnahme nachweisen können. Diese muss mindestens acht Wochen dauern.

Laut Bundesagentur für Arbeit erhalte man den Bonus auch, wenn man an bestimmten Maßnahmen für junge Menschen teilnimmt. "Dazu gehören zum Beispiel Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen", so die Bundesagentur für Arbeit. Für den Bonus müsse man demnach auch keinen Antrag stellen. "Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, zahlt Ihnen das Jobcenter das Weiterbildungsgeld beziehungsweise den Bürgergeldbonus monatlich nachträglich aus", heißt es.