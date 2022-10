Bundesverdienstkreuz

Erwin Helmer ist die Stimme der Kirche in der Wirtschaft

Plus Bei ungezählten Konflikten in Betrieben der Region hat Erwin Helmer als Betriebsseelsorger Stellung bezogen. Vielen Beschäftigten in Augsburg hat er zwei freie Sonntage beschert.

Von Matthias Zimmermann

Seinen Beruf kann man sich aussuchen, seine Berufung nicht. Als Katholik, Diakon und studierter Theologe weiß Erwin Helmer das natürlich. Seit gut vier Jahrzehnten ist Helmer ein unermüdlicher Streiter für die Rechte der Schwächeren in der Wirtschaft. In vielen Belegschaften in der Region ist er so bekannt wie die Gewerkschaftsvertreter. Als vor einigen Monaten das Ringen um die Zukunft der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec in die heiße Phase ging und die Belegschaft auf die Straße, war Helmer natürlich auch dabei.

