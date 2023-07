Cannabis-Messe

01.07.2023

Gespanntes Warten auf das große Geschäft mit dem Gras

Plus In Deutschland soll das Kiffen bald legal werden. Die Ampel arbeitet an dem Gesetz. Eine professionelle Industrie steht in den Startlöchern. Allerdings gibt es noch eine Hürde.

Von Christian Grimm

Wenn ein Blues Brother etwas tut, dann ist es cool. Jim Belushi ist einer der zwei Blues Brothers. Doch den schwarzen Anzug, das weiße Hemd und den schwarzen Hut holt er nur noch selten raus.

Belushi hat jetzt einen anderen Job. Er baut Marihuana an. Und das im großen Stil auf einer Farm im Bundesstaat Oregon, wo es legal ist. Weil er Fernsehstar ist, hat er gleich eine TV-Show daraus gemacht. In mittlerweile drei Staffeln kann man ihn sehen, wie er mit vielen Helfern seinen Hanf-Hof mit den langen Gewächshäusern aufbaut. "Growin Belushi" heißt die Serie. Das, was Belushi in Amerika macht, wollen auch Leute in Deutschland machen. Die Ampelkoalition arbeitet schließlich an der Freigabe von Cannabis.

