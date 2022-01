Wie Bauern mit Klimaschutz Geld verdienen können

Plus Die Landwirtschaft muss klimaneutral werden - Carbon-Farming soll helfen. Was das ist und wie ein Start-up aus dem Allgäu dazu Bauern und Verbraucher zusammenbringt.

Der Frust der Bäuerinnen und Bauern ist groß. Wann immer man mit Landwirten spricht oder ihren Vertreterinnen und Vertretern in den Verbänden zuhört, fehlt selten die Klage, dass man es satthabe, den Sündenbock zu geben. Insektensterben, Nitrat im Grundwasser und schlechte Haltungsbedingungen für Tiere – bei allen Problemen zeigten Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf die Landwirte – ohne zu merken, dass sie gleichzeitig mit noch mehr Fingern auf sich selbst zeigen.