06:06 Uhr

Rauswurf und wieder zurück: Altman wird wieder Chef von OpenAI

Plus OpenAI gilt als führendes Unternehmen beim Thema künstliche Intelligenz. Nun stürzt ein Führungsstreit die Erfinder von ChatGPT ins Chaos.

Von Manuel Andre, Michael Kerler

Welches sind die größten Attraktionen in London? Wie befreie ich meine Badezimmerfliesen von Kalk? Schreibe einen Brief an den Papst! Fragen und Aufgaben wie diese haben die Menschen vor rund einem Jahr dem Computerprogramm ChatGPT gestellt. Und waren erstaunt, wie präzise es antwortete. ChatGPT gilt als eine der besten Anwendungen für Künstliche Intelligenz. Entwickelt hat das Programm die Firma OpenAI. Dort hat man zuletzt wahre Chaostage erlebt.

Der Verwaltungsrat entließ am Freitag völlig überraschend das Gesicht des Unternehmens – Sam Altman. Die Entlassung stürzte die Firma hinter ChatGPT ins Chaos und befeuert eine Grundsatzdiskussion in der Branche. Wohin geht es mit der künstlichen Intelligenz und wo liegen die Grenzen? Am Mittwochmorgen aber die Rolle rückwärts: Sam Altman wird wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert, wie OpenAI in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

