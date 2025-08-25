Bühler-Chef Furtwängler: „Es genügt nicht, nur die Kostenbremse zu ziehen und Personal abzubauen“

Herr Furtwängler, Ihr Familienunternehmen Bühler Motor stellt mit 1150 Beschäftigten weltweit elektrische Pumpen und Motoren her, die in Autos eingebaut werden. Wie stemmen Sie den Umbruch in der Branche?

MARK FURTWÄNGLER: Wir sind mit Bühler Motor auf einem guten Weg, aber noch nicht durch die Transformation vollends hindurch. Unsere Produkte werden zu 90 Prozent in der Autoindustrie verwendet. Uns hat geholfen, dass wir stark auf Hybrid-Fahrzeuge gesetzt haben. Die E-Auto-Hersteller sind in Europa und Nordamerika nicht so schnell auf die großen Stückzahlen gekommen. Dem häufig prognostizierten schnellen Hochlauf der Elektromobilität haben wir auch aufgrund der noch fehlenden Netz- und Ladeinfrastruktur nicht getraut.

Der Wandel wird sich aber nicht aufhalten lassen, oder?

FURTWÄNGLER: Der Wandel wird kommen. Wir erleben eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Mobilität. Dass Bühler sich stetig weiterentwickeln kann, haben wir in unserer Geschichte bewiesen. Wir haben vor 170 Jahren als Uhrenhersteller im Schwarzwald begonnen und sind 1925 als Spielwarenzulieferer nach Nürnberg gekommen. Den 100. Geburtstag unseres Standorts Nürnberg hat im Juli Ministerpräsident Dr. Markus Söder zu unserer großen Freude persönlich mit uns gefeiert. Jetzt gilt es, Teile für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, aber auch die traditionellen Antriebe bereitzustellen. Was wir gelernt haben: Es genügt nicht, nur die Kostenbremse zu ziehen und Personal abzubauen. Wir müssen mutig sein, an die Zukunft glauben und investieren.

Mit hochautomatisierter Produktion in die Zukunft: Bühler-Motor-Chef Mark Furtwängler und Werkleiter Michael Klaus (links). Foto: Michael Kerler

Wie sieht dieser Wandel im Werk in Monheim im Kreis Donau-Ries aus, das auch keine leichte Zeit hinter sich hat?

FURTWÄNGLER: In unserem Werk in Monheim ist die Zahl der Beschäftigten von 450 im Jahr 2018 auf 240 im Jahr 2023 gesunken. Wir haben gleichzeitig aber 50 Millionen Euro investiert. Inzwischen wächst auch die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Monheim wieder. Heute sind es über 260. Wir bilden unseren Nachwuchs auch aus, unter anderem zum Elektroniker, Mechatroniker, Kunststoff- und Kautschuktechnologen und Fachinformatiker. Wir haben alle Ausbildungsplätze für diesen Herbst erfolgreich besetzt. Das ist ein tolles Ergebnis.

Wie haben Sie die Wende geschafft?

FURTWÄNGLER: Wir haben zum Beispiel in zwei hochautomatisierte Fertigungslinien für Kühlmittelpumpen investiert. Darauf produzieren wir flexibel für Diesel- und Ottomotoren, Mildhybride und vollelektrische Fahrzeuge mehrerer Hersteller. Die Linien laufen in drei Schichten, 24 Stunden, fünf bis sechs Tage in der Woche mit drei bis vier Beschäftigten pro Schicht und Linie. Damit machen wir über 40 Millionen Umsatz im Jahr. Was ich damit sagen will: Eine Restrukturierung ohne Wachstumsphantasie reicht nicht. Dann senkt man massiv die Kosten, hat danach aber kein Wachstum. Die Lösung ist es, zu restrukturieren und zu investieren. Es ist auch wichtig, dass die Banken diesen Weg mitgehen. Und: Bühler Motor hat 13 Gesellschafter aus meiner Familie, die lange auf ihre Ausschüttungen verzichtet haben. Das hat uns sehr geholfen. Es war ein großer Vertrauensbeweis ins Unternehmen.

Zahlreiche Zulieferer sind heute dagegen in der Krise. Das große Unternehmen ZF will 14.000 Arbeitsplätze abbauen, Webasto kündigt eine Reduzierung um 650 Stellen an. Was hat die Branche in diese fatale Lage gebracht?

FURTWÄNGLER: Zwei Regionen wachsen bei den Autoabsätzen nicht mehr, nämlich Europa und Nordamerika. Wir haben früh, bereits 2019, einen ersten Sozialplan aufgelegt, als der Automotive-Bereich einzubrechen begann. Das hat uns das Überleben in der Corona-Krise gesichert, als die Nachfrage noch weiter nach unten ging. Heute wächst China zwar wieder, aber die Nachfrage wird viel stärker mit chinesischen Herstellern wie BYD oder Nio bedient. Und die Lokalisierung der westlichen Hersteller in China ist größer geworden als beispielsweise noch zu Beginn des letzten Jahrzehnts.

Was steht der Branche noch bevor?

FURTWÄNGLER: Es muss eine Konsolidierung geben. Die Branche muss kleiner werden. Die Zahl der Insolvenzen ist bereits gestiegen, die Firmen bauen Arbeitsplätze ab. Alle werden es nicht schaffen. Wir bei Bühler Motor haben den Ehrgeiz, dass wir es schaffen!

Bühler Motor ist ein Zulieferer der Autoindustrie und hat in Monheim 50 Millionen Euro investiert. Im Bild Mitarbeiter Lukas Loos. Foto: Michael Kerler

Derzeit boomt die Verteidigungsindustrie. Könnten von dort neue Aufträge für Zulieferer kommen?

FURTWÄNGLER: Wir haben Anfragen aus der Verteidigungsindustrie. Das Problem ist, dass die Stückzahlen dort deutlich niedriger sind. Wir fertigen 12.000 Pumpen pro Tag. Die Bundeswehr braucht in Summe rund 3.500 neue Panzer, dies würde bei uns gerade eine Vormittagsschicht beschäftigen. Dem Thema Drohnen traue ich Potential zu, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Wehrtechnik die Aufträge aus der Autoindustrie ersetzen kann. Eher blicken wir Richtung Lkw, Land- und Baumaschinen.

Muss ein Unternehmer heute mehr auf die Politik schauen als früher?

FURTWÄNGLER: Ganz klar ja. Früher konnte man ein kleines mittelständisches Unternehmen fast ohne Politik leiten. Heute ist das Unternehmertum sehr politisch. Ich war bei den jüngsten Reisen von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger nach China und in die USA dabei. Diese Reisen haben sehr geholfen. Wir beziehen aus China Seltene-Erden-Magneten, für die China seit April dieses Jahres Ausfuhrlizenzen fordert. Alle acht Wochen beantragen wir eine Ausfuhrlizenz, die die Regierung genehmigen muss. Bisher hat dies immer funktioniert, wir hatten keine Produktionsunterbrechung. Darüber sind wir dankbar und auch stolz.

Das klingt, als wären sie mit dem bayerischen Wirtschaftsminister zufrieden, der auch viel Kritik einstecken muss?

FURTWÄNGLER: Ich denke, Hubert Aiwanger kam in China und in den USA sehr authentisch rüber, als Person mit gesundem Menschenverstand. Die Politik in Europa muss beweisen, dass die Demokratie auch in so herausfordernden Zeiten ein starkes politisches System ist. Länder wie China oder die USA sichern sich international Rohstoffe und kaufen Minen in Afrika. Europa dagegen überlässt es dem Markt, als ginge uns das alles nichts an. Ich wünsche mir mehr Wachsamkeit. Leute, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg! Ich kann als kleiner Bühler Motor keine Mine kaufen.

Die schwarz-rote Bundesregierung ist nun 100 Tage im Amt. Wie sehen Sie als Unternehmer die Arbeit?

FURTWÄNGLER: Wir brauchen eine extrem starke Wirtschaft in Europa. Nur dann werden wir in der internationalen Politik ernst genommen und sitzen mit am Tisch. Die Regierung ist gut gestartet, Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Anfang mit seinen Besuchen in Paris bei Emmanuel Macron und in Polen bei Donald Tusk richtige Signale gesetzt. Jetzt muss in der Wirtschaftspolitik konkret nachgelegt werden. Es ist nötig, das Renteneintrittsalter zu steigern, hier hat Wirtschaftsministerin Katherina Reiche recht. Die Regierung muss der Bevölkerung reinen Wein einschenken. Ich denke, große Teile der Bevölkerung werden das verstehen und mitziehen. Es geht um sehr viel.

Das heißt, die schwarz-rote Regierung agiert zu behäbig?

FURTWÄNGLER: Es ist Zeit in Berlin, Vollgas zu geben. Eine neue Deutschland-Geschwindigkeit wäre gut. Wenn von zehn Projekten acht gelingen, ist das in Ordnung. Nach 100 Tagen ziehen die Wähler eine erste Bilanz zur neuen Regierung. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es die neue Regierung auch nicht so viel besser macht wie zuvor die Ampel. Mit ehrlichen Entscheidungen kann man der AfD Wind aus den Segeln nehmen. Kommen sie nicht, mache ich mir Sorgen wegen der anstehenden Landtagswahlen.

Zur Person Mark Furtwängler, 46, leitet seit 2019 den mittelständischen Zulieferer Bühler Motor aus Nürnberg. Das Unternehmen mit 1150 Beschäftigten hat ein Werk in Monheim im Kreis Donau-Ries, im baden-württembergischen Uhldingen-Mühlhofen sowie anderen Standorten weltweit, unter anderem in den USA, Mexiko, Tschechien und in Asien.