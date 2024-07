Merck verkauft Pigmentgeschäft für 665 Millionen Euro

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck verkauft sein Pigmentgeschäft für 665 Millionen Euro. Käufer ist der chinesische Hersteller Global New Material International Holdings (GNMI), wie Merck mitteilte. Das Unternehmen sichere den Beschäftigten in Deutschland umfangreiche Arbeitsplatzgarantien und eine Garantie für den Standort Gernsheim nahe Darmstadt bis 2032, betonte der Dax-Konzern. Rund 1.200 Beschäftigte, davon etwa 700 in Deutschland, sollen im Zuge der Transaktion zu GNMI übergehen.

«Mit der Veräußerung der Geschäftseinheit Surface Solutions schärfen wir den Fokus unseres Unternehmensbereichs Electronics auf Hightech-Anwendungen wie die Entwicklung neuer Chip-Generationen, die wir als integrierter Lösungsanbieter für unsere Kunden aus der Halbleiterindustrie voranbringen wollen», sagte Merck-Chefin Belén Garijo. Den Nettoerlös aus dem Verkauf wolle Merck zur Stärkung seiner strategischen Kerngeschäfte nutzen.

Über einen Verkauf des Pigmentgeschäfts («Surface Solutions»), in dem Merck Produkte etwa für Autolacke, Kosmetika und industrielle Anwendungen anbietet, hatte es schon seit Jahren Spekulationen gegeben. Der Bereich ist mit einem Umsatz von 411 Millionen Euro klein - gemessen am gesamten Merck-Erlös von rund 21 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Während der Corona-Pandemie hatte das Pigmentgeschäft unter einem mauen Absatz von Kosmetika und einer schwächelnden Nachfrage der Autoindustrie gelitten.

Der chinesische Konzern GNMI mit der Marke Chesir zählt zu den größten Herstellern von Perlglanzpigmenten. Der Abschluss des Deals wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.