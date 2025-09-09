China protzt auf der Automesse – die deutsche Industrie reagiert kämpferisch

Da sind sie also. Es ist noch nicht einmal 11 Uhr und am Stand von Hongqi am Münchner Königsplatz knallen die Champagnerkorken. Die Marke gehört zu den traditionsreichsten Autobauern in China, doch das reicht ihr nicht. Bis zum Jahr 2028 will das Unternehmen, das zum staatlichen Autokonglomerat China FAW Group gehört, mit 15 neuen Modellen den europäischen Markt aufrollen. Zur Premiere eines EHS5 genannten Kompakt-SUV bei der Automesse IAA spricht darum auch der chinesische Generalkonsul Qiu Xuejun einige offene Worte.

„Die Zukunft der deutschen Autoindustrie hängt von einer offenen Kooperation mit China ab. China bietet deutschen Herstellern viele Chancen. Das deutsche Know-how war eine wertvolle Referenz für die chinesische Industrie“, sagt der Diplomat unter grauem Münchner Himmel. Der guten Laune der weiteren Ehrengäste aus Fernost tut die eher zur Stimmung in der deutschen Autoindustrie passende Witterung keinen Abbruch.

Chinesische Marken mit Namen wie Omoda, GAC, Aito oder Changan

Bei der IAA sind so viele Aussteller aus China vertreten wie noch nie. Die Marken mit den für deutsche Autokäufer noch eher gewöhnungsbedürftigen Namen wie Xpeng, Avatr oder Jaecco beschränken sich nicht auf ihren ziemlich selbstbewussten Auftritt in den Messehallen im Münchner Osten. Sie nutzen auch offensiv die große Bühne, die ihnen die Münchner Autoschau bietet, mit ihrem Konzept, weite Teile der Innenstadt zum Schaufenster der Branche zu machen.

Noch sind die Verkaufszahlen der chinesischen Hersteller bescheiden. Aber sie wachsen teils rasant und der Ehrgeiz ist enorm. Bei der Hongqi-Präsentation macht der britische Designer Giles Taylor, der schon für Jaguar und Rolls-Royce Autos entwerfen durfte, daraus auch keinen Hehl. Taylor leitet das Forschungs- und Designzentrum, das der Hersteller schon 2018 nur ein paar Straßen entfernt vom Königsplatz eröffnet hat. Im zweireihigen Nadelstreifenanzug mit offenem Hemd und nach hinten gekämmter Mähne lässt er in seinen Ausführungen keinen Zweifel daran, dass Hongqi technisch an der Spitze und in Deutschland nicht nur zu Besuch sein will.

Beim Rundgang mit Kanzler Friedrich Merz hat Mercedes-Chef Ole Källenius den Kofferraum des neuen GLC nicht aufbekommen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Das Problem ist nur: Es gibt so viele chinesische Autohersteller, die das wollen. Einer, der dabei der Konkurrenz schon einen großen Schritt voraus ist, zeigt gleich hinter dem Stand von Hongqi seine Modelle. BYD hat zur IAA ein Auto mitgebracht, das tatsächlich gute Chancen haben könnte, in Deutschland viele Käufer zu finden. Der Kombi mit dem Namen Seal 6 DM-i wurde speziell für die Kombi-Nation entworfen und bietet als Plug-in-Hybrid 100 Kilometer rein elektrische Reichweite bei insgesamt 1350 Kilometern ohne Tankstopp.

Damit entkräftet BYD nicht nur die immer noch oft geäußerte Sorge vieler E-Autointeressenten vor zu geringer Reichweite. Vor allem fallen die Autos mit der in China sehr populären Hybridtechnik nicht unter die EU-Einfuhrzölle gegen China. Die Abgaben, mit denen Brüssel den heimischen Markt vor der erwarteten Welle von Importautos aus Fernost schützen will, sind nur auf reine batterieelektrische Fahrzeuge fällig. Aber BYD ist ohnehin schon weiter: Noch vor Jahresende soll die erste eigene Fabrik in Ungarn die Produktion aufnehmen. Dann ist BYD auch ein europäischer Hersteller, das hat die sehr selbstbewusste Nummer zwei des Konzerns, Stella Li, bereits am Montag bei einer Pressekonferenz angekündigt.

Volkswagen und Co. wollen den Kampf aufnehmen

Der Schock über die rasante Aufholjagd und die Entschlossenheit der Chinesen ist in der deutschen Industrie mittlerweile überwunden. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume gibt sich kämpferisch und stellt bei seinem Auftritt vor der internationalen Presse am Montagmorgen vier Kleinwagen als große Hoffnung für die Zukunft vor. Die Modelle der Konzerntöchter Skoda, Cupra und Volkswagen basieren alle auf einer gemeinsamen Plattform und sollen zum Start in die Serie viel Technologie an Bord haben, die Kundinnen und Kunden sonst eher in höherpreisigen Modellen erwarteten, verspricht Blume.

Die Zeiten müssen sich also doch geändert haben, wenn nun erschwingliche und alltagstaugliche E-Autos als Aushängeschild der so stolzen deutschen Autoindustrie gelten. Die ganze Geschichte ist etwas komplizierter, aber Blume sagt dem Markt für diese Einstiegsmodelle eine Vervierfachung bis zum Jahr 2030 voraus. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Er erwarte nun, dass sich auch die Politik verpflichte und „Seite an Seite“ mit der Industrie die Transformation angehe.

Wer ist Fahrer, wer Beifahrer? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits vor seinem gemeinsamen Rundgang mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf ein Aus für das Verbrennerverbot in der EU gedrängt. Foto: Sven Hoppe, dpa

Die Branche fordert mit Vehemenz ein Abrücken vom Verbrennerverbot in der EU bis 2035 und mehr Spielraum beim Erreichen der CO₂-Flottenziele. Nicht nur Blume spricht das auf der Messe von sich aus offensiv an. Auch die Chefs von BMW, Oliver Zipse, Mercedes, Ola Källenius, und Bosch, Stefan Hartung, halten damit nicht hinter dem Berg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Ball längst aufgenommen und die Forderung jüngst in ein sonst eher vage formuliertes Zehn-Punkte-Programm zur Rettung der Autoindustrie eingeflochten. Noch bevor Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstagvormittag die IAA eröffnete, hat auch Manuel Hagel, CDU-Chef und Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten im benachbarten Autoland Baden-Württemberg, in diesen Chor eingestimmt.

Markus Söder kämpft gegen das Verbrennerverbot

Söder liefert Merz dann auf offener Bühne noch eine weitere Vorlage, als er unter großem Applaus sagt: „Dieses Verbrennerverbot ist falsch.“ Doch wohl auch um den jüngst erst wieder mühsam erreichten Koalitionsfrieden nicht erneut zu belasten, bleibt der Kanzler in seiner kurzen Rede vage. „Es ist wichtig, dass wir uns dabei Technologieoffenheit bewahren. Es gibt viele Technologien neben der Elektromobilität, die zu mehr Klimafreundlichkeit im Verkehr beitragen können und auch müssen“, sagt er. Es brauche mehr Flexibilität in der Regulierung. „Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien sind nicht nur für diese Branche grundsätzlich der falsche wirtschaftspolitische Weg“, so Merz. Aus der SPD kommt bisher keine Unterstützung für eine Änderung der europäischen Regeln.

Klar dagegen sind die Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerks Attac. Schon vor der Eröffnung hatten sie die zahlreich anwesenden Polizeikräfte in Atem gehalten. Im Messesee vor dem Eingang zum Gelände versenken sie einen „Autosaurus“, um gegen ein Ausbremsen der Verkehrswende zu demonstrieren. Später lassen sich Mitglieder der Klimaschutzgruppierung Extinction Rebellion als Leichen über die Wasserfläche treiben, um so zu verdeutlichen, dass die Klimakrise Menschen töte und die Autoindustrie die Zeichen der Zeit noch immer leugne.

Mitglieder von Attac demonstrieren vor der Eröffnung der IAA Mobility mit einem „Autosaurus" im Messesee für eine Mobilitätswende. Foto: Sven Hoppe, dpa

Ob mehr Beinfreiheit bei der Regulierung und die Chance, noch weitere Verbrenner zu verkaufen, den deutschen Herstellern tatsächlich die Zukunft sichern – daran könnten auch dem Kanzler nach seinem Rundgang Zweifel gekommen sein. Bosch-Chef Hartung fasste das Problem bereits am Montag in diesen Vergleich: „Das Auto der Zukunft hat mit dem von heute ungefähr noch so viel gemein wie eine Schreibmaschine mit einem Computer.“ Die Fahrzeuge haben weiter vier Räder und bringen Menschen von A nach B, alles andere aber ändert sich.

Die deutschen Hersteller kämpfen mit der Software

Der Treiber für diese Entwicklung sind Daten und Software. Da haben die deutschen Hersteller inzwischen aufgeholt. Volkswagen etwa hat nach den Problemen mit der Software-Tochter Cariad seine Strategie neu ausgerichtet und sich Unterstützung geholt. In den westlichen Märkten hilft der US-E-Autohersteller Rivian mit seiner Technologie aus. Für China hat sich der Konzern mit dem chinesischen Wettbewerber Xpeng in einem Jointventure zusammengeschlossen. Wer davon mehr profitiert, muss sich noch zeigen. Der Stand von Xpeng ist jedenfalls gleich gegenüber von Volkswagen.

Der Hersteller, hinter dem chinesische Tech-Riesen stehen, zeigt nicht nur schnittige, datengetriebene Autos, sondern auch einen humanoiden Roboter und ein Flugtaxi. Eine Technologie, für die in Deutschland keine Zukunft mehr gesehen wurde. Xpeng plant, das Flugtaxi in Verbindung mit einem Kleinbus als Trägersystem zeitnah auf den Markt zu bringen. Der alte Toyota-Werbespruch „Nichts ist unmöglich“ passt inzwischen besser zu den chinesischen Herstellern.

Stella Li, Vizepräsidentin von BYD, kündigte an, dass die erste europäische Fabrik des chinesischen Herstellers noch in diesem Jahr anlaufen werde. Foto: Sven Hoppe, dpa

Noch einmal zurück an den Königsplatz. Schon bevor die Stände in der Stadt am Dienstagvormittag öffneten, dürften sich viele Münchnerinnen und Münchner über Absperrungen und Umleitungen geärgert haben, die ihr Mobilitätserlebnis auf dem Weg zur Arbeit verlängerten. Jetzt sind die Stände offen und gut besucht. Wie kommen die chinesischen Autos an? Eine kurze Blitzumfrage ergibt: freundliches Interesse, aber keine starken Kaufimpulse.

Die Besucher sind neugierig

Eine Dame mittleren Alters steigt gerade aus einem grünen Luxus-SUV. „Ich war einfach neugierig. Die Technik ist schon bewundernswert – aber mit so einem Auto fahre ich nicht bei uns durchs Dorf“, gibt sie zu Protokoll. Ein älteres Ehepaar nimmt den Wagen genau unter die Lupe. Der Mann lässt den Beifahrersitz in eine fast waagrechte Ruheposition gleiten. Nach dem Probesitzen sagt er: „Ich würde schon aus patriotischen Gründen nie so ein Auto kaufen. Aber das ist die Konkurrenz und unsere deutschen Hersteller sollten sich genau ansehen, was auf den Weltmärkten gefragt ist.“

Bis Sonntag kann man noch Probe sitzen in München. Bei der nächsten Ausgabe der IAA in zwei Jahren wird sich zeigen, ob es bei den chinesischen Herausforderern dann immer wieder Champagner gibt. Zumindest die IAA ist aber mindestens drei weitere Male in München, das hat der veranstaltende Automobilverband VDA am Dienstag noch mitgeteilt.