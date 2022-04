Lastenteilung bei CO2-Abgabe: Das ändert sich für Mieter und Vermieter

Die Kosten für die CO2-Abgabe sollen sich Mieter und Vermieter künftig teilen. Dafür gibt es ein Zehn-Stufen-Modell. Ab wann soll das gelten und was ist geplant?

Wenn es um die Klimaabgabe geht, dann waren Vermieter bislang alleine in der Verantwortung. Das wird sich in Zukunft allerdings ändern, wie die Bundesregierung am Sonntag bekanntgab. Demnach kommt es zu einer Lastenteilung bei der CO2-Abgabe zwischen Mieter und Vermieter. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) haben sich dafür auf ein Stufenmodell geeinigt.

CO2-Abgabe für Mieter und Vermieter: Ab wann ist die Aufteilung geplant?

Die Regelungen sollen ab dem Jahr 2023 gelten. Im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel-Regierung, bestehend aus SPD, FDP und den Grünen, eigentlich vorgenommen, dass derartige Regelungen bereits Mitte 2022 in Kraft treten sollen. Nun wird die Lastenteilung wohl mit einem halben Jahr Verspätung kommen. Die Pläne müssen nun zunächst ins Kabinett und dann auch noch in den Bundestag.

Zehn-Stufen-Modell hängt an Energiebilanz der Häuser

Das ausgearbeitete Zehn-Stufen-Modell hängt unmittelbar mit der Einstufung der Energiebilanz von den jeweiligen Gebäuden zusammen. Wenn die Bilanz der Wohnungen oder Häuser sehr schlecht ist, dann müssen Vermieter künftig 90 Prozent der CO2-Kosten tragen - und die Mieter nur zehn Prozent.

Wenn das entsprechende Gebäude allerdings die bestmögliche Energiebilanz mitbringt, welche in Deutschland dem Energiestandard EH55 entspricht, dann müssen Vermieter keine CO2-Kosten tragen und diese bleiben komplett an den Mietern hängen. Die Einstufung EH55 besagt, dass ein Gebäude 55 Prozent der Energie eines Standardhauses verbraucht. Derartige Neubauten wurden in den letzten Jahren häufig geplant, da sie staatlich gefördert wurden.

Die übrigen acht Stufen stellen eine Kostenteilung je nach Emissionsreichtum oder Emissionsarmut der Gebäude dar. Das Prinzip: Je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto höher fällt die CO2-Last für die Vermieter aus. Dadurch will die Bundesregierung eine Entlastung für die Mieter schaffen, aber auch Anreize für eine energetische Sanierung von Wohnungen und Häusern. Dass Mieter in gut gedämmten Gebäuden zum Energiesparen motiviert werden sollen, ist ein weiterer Grund für die neuen Regelungen.

Zehn-Stufen-Modell für CO2-Abgabe gilt nicht für Bürogebäude und Geschäfte

Die Einstufung von Mietwohnungen soll jährlich erfolgen. Mieter sollen diese unkompliziert über die Heizkostenabrechnung einsehen können. Für Vermieter dürfte die Regelung mit deutlich mehr Aufwand verbunden sein. Sie brauchen nämlich einige Angaben zur Energiebilanz.

In Zukunft könnte das Modell aber auch auf Daten in den Energieausweisen umgestellt werden. Für Häuser, Bürogebäude und Geschäfte, in denen nicht gewohnt wird, soll das Zehn-Stufen-Modell nicht gelten. Vorgesehen ist hier eine Lastenteilung von jeweils 50 Prozent der CO2-Abgaben für Mieter und Vermieter.

Kosten: Wie hoch ist der CO2-Preis?

Hintergrund beim CO2-Preis ist das Ziel, klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß zu senken. Dadurch wurden die Preise beim Heizen und Tanken bereits seit dem vergangenen Jahr teurer. Derzeit liegt der Preis bei 30 Euro pro Tonne CO2. Umgerechnet auf einen Liter Heizöl macht das acht Cent pro Liter aus. Bei Erdgas kann mit 0,5 Cent pro Kilowattstunde gerechnet werden. Bis zum Jahr 2025 soll der CO2-Preis weiter deutlich ansteigen.