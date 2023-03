Klimabilanz auf einen Blick: Post schlägt CO₂-Label auf Paketen vor

Können Verbraucher bald an einem CO₂-Label erkennen, wie die Klimabilanz eines Pakets aussieht? Die Post hat einen solchen Vorschlag gemacht. Die Konkurrenz übt Kritik.

Die Deutsche Post hat eine Idee, welche für ordentlich Wirbel sorgt. Der Konzern schlägt vor, dass Paketfirmen in Deutschland verpflichtet werden, die Klimabilanz eines Pakets verbrauchernah darzustellen. Dies soll über ein CO₂-Label geschehen, welches auf den Paketen angebracht werden soll. Laut Ole Nordhoff, dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter der Deutschen Post, wäre eine solche Vorschrift sinnvoll, um den Verbrauchern "den CO₂-Ausstoß ihrer Pakete transparent zu machen". Die Konkurrenz ist von dem Vorschlag wenig begeistert.

Deutsche Post: CO₂-Label als Vorschlag für die Postgesetzreform

Nordhoff schlägt vor, dass man sich bei einem CO₂-Label ein Beispiel an den Angaben rund um die Tierhaltungsklassen bei Fleischprodukten nehmen könnte. Auch das Nährwertlogo Nutri-Score könnte als Vorbild dienen. Bei diesem werden Angaben zu Fett, Salz und Zucker in einer Skala von A bis E eingestuft. "Etwas Vergleichbares können wir uns gut in der Paketbranche vorstellen", sagte Nordhoff der dpa.

Die Post wünscht sich, dass ihr Vorschlag in die Postgesetzreform eingearbeitet wird, welche bis zum Ende des Jahres beschlossen werden soll. Beim Thema CO₂-Fußabdruck hatte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Eckpunktepapier noch recht vage Vorschläge gemacht. Demnach soll "Transparenz und Vergleichbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer" geschaffen werden. Die Post hat nun ihre Idee eingebraucht, wie das gelingen könnte.

CO₂-Label auf Paketen? Reaktionen und Kritik zur Idee der Post

Die Kennzeichnungspflicht würde für die Post wohl einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Der Konzern aus Bonn hat stark in die Elektromobilität investiert. Deutlich stärker als Konkurrenten wie DPD, Hermes und GLS. Die Treibhausbilanz der Post dürfte daher die beste der Branche sein. Sie hat laut eigenen Angaben 23.000 Elektrotransporter im regelmäßigen Einsatz.

Hermes erklärt, dass eine solche Kennzeichnungspflicht "nicht sinnvoll" wäre. Stattdessen sollte der CO₂-Fußabdruck von Transportunternehmen ihren Nachhaltigkeitsberichten entnommen werden können. Ein Hermes-Sprecher wies darauf hin, dass Vergleiche mit Kennzeichnungen wie dem Nutri-Score hinken würden. Sie würden eine Transparenz suggerieren, "die es übertragen auf Pakete so nicht geben kann". Es gebe einige Faktoren, welche durch ein solches Label rund um den Umweltschutz gar nicht berücksichtigt würden. So beispielsweise die Energienutzung von Logistikstandorten und die Auslastung der Transporter. Also "Parameter, welche beim Checkoutprozess im Webshop schlicht nicht feststehen können".

