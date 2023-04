Globaler Markenrelaunch: Fanta erhält neues Design und neuen Geschmack

Markenrelaunch bei Fanta: Coca-Cola will ein globales Design für die beliebte Softdrink-Marke einführen. Auch der Geschmack soll verändert werden.

Das Logo mit dem kleinen grünen Blättchen über dem weißen "Fanta"-Schriftzug kennt man auf der ganzen Welt. Doch schon bald wird es Geschichte sein. Die Coca-Cola Company hat einen globalen Markenrelaunch für die Marke Fanta angekündigt. Laut dem führenden Softdrink-Hersteller handelt es sich um die "größte Kampagne der letzten zehn Jahre". Laut Alison Chaney, die seit Juli 2021 Kreativdirektorin von Coca-Cola Company in Nordamerika ist, handelt es sich um "das Jahr von Fanta, in dem Fans das Unerwartete erwarten können". Neben dem Design soll auch der Geschmack überarbeitet werden.

Coca-Cola: Globaler Markenrelaunch für Fanta bringt neues Logo mit sich

Im Zentrum des Markenrelaunchs der beliebten Limonadenmarke steht ein neues Logo. Der Coca-Cola-Konzern will ein konsistentes Designsystem für alle Märkte auf der ganzen Welt schaffen. Über einen einheitlichen Markenauftritt verfügt Fanta derzeit nicht. In Nordamerika werden die Produkte mit dem Logo "Fanta Play" vertrieben, welches 2008 eingeführt wurde. In Europa wurde das Markendesign vor rund sechs Jahren umgestellt. Die Veränderungen sollen von den USA ausgehen und dann in die ganze Welt getragen werden.

Das europäische Fanta-Design soll die Grundlage für den globalen Auftritt der Marke werden. Das Logo verliert dadurch das charakteristische Blatt und erhält auf der ganzen Welt eine eckige Wortmarke. Auch die an eine Orange angelehnte grafische Darstellung und das weiße Outline verschwinden. Der Blauton wird heller. Das neue Markenlogo soll laut Coca-Cola anpassungsfähig und flexibel sein. Hintergrund ist, dass es die Fanta-Limonaden schon lange nicht mehr nur mit Orangengeschmack gibt. Mittlerweile reichen die Geschmacksrichtungen über Zitrone und Exotic bis hin zu Erdbeere, Beere, Traube und Pina Colada.

Das Fanta-Logo verändert sich. Nicht nur das grüne Blatt verschwindet. Foto: Coca-Cola Company, Bildmontage: Design Tagebuch

Die neue Flaschenform, die im Zuge des europäischen Markendesigns eingeführt wurde, soll ebenfalls Teil der neuen Fanta-Marke sein. Es handelt sich um sogenannte Twist-Bottles.

Fanta-Markenrelaunch 2023: Auch der Geschmack soll sich verändern

Neben dem Design soll auch der Geschmack der Fanta-Softdrinks angepasst werden. Die Limonaden sollen zukünftig noch fruchtiger schmecken. Diese Veränderungen werden zunächst Verbraucher in den USA bemerken. Noch in diesem Jahr soll der Markenrelaunch aber auch andere Länder erreichen.





Mit dem weitreichenden Schritt reagiert der Konzern laut eigener Aussage auf die veränderten Kundenwünsche. "Es ist immer noch die Fanta Orange, die Sie kennen und lieben, aber jetzt noch unwiderstehlicher köstlich", sagte Senior Brand Manager Chris Hunsaker in einer Pressemitteilung, mit welcher der Markenrelaunch angekündigt wurde.