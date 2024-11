Oliver Polak und Micky Beisenherz beenden Podcast-Pause

Comedian Oliver Polak (48) und Moderator Micky Beisenherz (47) kehren mit ihrem gemeinsamen Podcast «Friendly Fire» zurück. Nach fast einem Jahr Pause erscheint am kommenden Sonntag wieder eine neue Folge, wie beide in einer Mitteilung erklärten. Anfang Januar hatten sich die beiden Freunde in eine «kleine Winterpause» verabschiedet und stoppten ihren Podcast. Für die neuen Episoden versprechen die Entertainer «eine Mischung aus tiefgründigen Gesprächen, albernem Geplänkel und genau der Dosis Drama, die man von ihnen erwartet».

Polak moderierte bereits mehrere TV-Sendungen, darunter die ProSieben-Show «Applaus und Raus», für die er 2017 den Grimme-Preis bekam. Beisenherz ist als Drehbuchautor des RTL-Dschungelcamps bekannt, moderiert den «Kölner Treff» im WDR und führt durch mehrere Podcasts.