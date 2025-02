Commerzbank will offenbar bis zu 4000 Jobs streichen

Die Commerzbank will offenbar zwischen 3000 und 4000 Stellen streichen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Aufsichtsrat der Bank werde in einer Sitzung mit dem Management am Mittwoch die Kostensenkungen und die weiteren Zukunftspläne diskutieren, am Donnerstag soll die neue Strategie demnach der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Bank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt derzeit rund 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr in Kürze.