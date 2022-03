Diese neuen Corona-Regeln gelten am Arbeitsplatz

Die Corona-Regeln in Unternehmen werden lockerer. Ab Sonntag entscheiden Arbeitgeber selbst, welche Maßnahmen notwendig sind. Wie es mit 3G-Regel und Homeofficepflicht weitergeht.

Trotz steigender Infektionszahlen und Rekordinzidenzen gelten am Arbeitsplatz bald lockerere Corona-Regeln. Ab dem kommenden Sonntag gibt es keine verpflichtenden Maßnahmen mehr, Arbeitgeber müssen die Gefahren durch das Virus selbst einschätzen und eigenverantwortlich ein Hygienekonzept erstellen.

So steht es in der neuen Arbeitsschutzverordnung des Bundesarbeitsministeriums, die am Mittwoch verabschiedet wurde. Diese gilt ab 20. März und ist zunächst bis einschließlich 25. Mai dieses Jahres in Kraft.

Corona-Regeln am Arbeitsplatz: Infektionsgeschehen vor Ort ist entscheidend

Zukünftig ist das regionale Infektionsgeschehen, also die Corona-Lage vor Ort, entscheidend. Prüfen sollen Arbeitgeber dann eigenständig, ob sie den Beschäftigten Corona-Tests anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Homeoffice arbeiten sollen.

Derzeit, also bis einschließlich 19. März, müssen Arbeitgeber noch mindestens zweimal wöchentlich Corona-Tests anbieten und es gilt eine Maskenpflicht, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Zusätzlich müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Impf-, Genesenen- oder Testnachweise vorzeigen und ein Homeoffice-Angebot ist Pflicht, wo es die Art der Arbeit ermöglicht. Die einzige Verpflichtung für Arbeitgeber ist ab dem kommenden Sonntag, dass sie Beschäftigte weiterhin für einen Termin zur Corona-Impfung freistellen müssen.

Lesen Sie dazu auch

Corona-Pandemie: Basisschutzmaßnahmen in Betrieben

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warb angesichts der noch immer hohen Infektionszahlen dafür, dass Betriebe und ihre Beschäftigten weiterhin sogenannte Basisschutzmaßnahmen ergreifen, um Ansteckungen bei der Arbeit zu verhindern. "Abstand halten, Maske tragen und regelmäßig lüften haben sich bewährt. (...) Wir alle müssen besonnen und verantwortlich handeln", erklärte der Minister am Mittwoch. (mit dpa)