Corona-Hilfen

vor 19 Min.

"Die Wut ist jetzt groß": Warum die Soforthilfen für viele gar keine Hilfe waren

Plus Die Corona-Pandemie ist Geschichte. Doch die Abwicklung ihrer Folgen sorgt weiter für Ärger und Arbeit, vor allem bei Solo-Selbständigen. Denn sie haben Post bekommen.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

So ganz hat Ekki von Nordenskjöld dem Braten von Anfang an nicht getraut. Als er am 17. März 2020 einen Antrag auf Corona-Soforthilfe stellt, bekommt er kurz darauf 4000 Euro aufs Konto überwiesen. Das ist nicht viel Geld, wenn einem von einem Tag auf den anderen alle Einkünfte wegbrechen und man nicht weiß, ob und wann man seinen Beruf wieder ausüben kann. Aber besser als gar nichts. So wie Nordenskjöld ging es im Frühjahr 2020 ganz vielen Selbstständigen. Das Coronavirus breitete sich immer weiter aus. Keiner wusste so recht, wie gefährlich die Lage ist und die Linie der Politik war: Im Zweifelsfall lieber zu viel verbieten als zu wenig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen