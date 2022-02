Corona-Pandemie

03:00 Uhr

Hersteller üben Kritik: Staat verschmäht Masken "made in Germany"

Plus Mit hohen Summen hat der Staat die Produktion von FFP2-Masken in Deutschland gefördert. Jetzt aber kauft er Ware aus China, kritisieren Hersteller. Das mache Fördergeld in Millionenhöhe zunichte.

Von Michael Kerler

Wie schmerzlich es ist, wenn Masken nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, war gerade zu Beginn der Epidemie in Deutschland bewusst geworden. Da Masken fehlten, nähten sie sich Bürgerinnen und Bürger selbst oder behalfen sich mit Schals. Die Politik hat damals Fördergelder bereitgestellt, wenn Unternehmen in Deutschland in die Produktion von FFP2-Masken einstiegen. Damit wollte man auch unabhängiger von Fernost und Importen zum Beispiel aus China sein. Masken werden wohl noch längere Zeit ein wichtiger Begleiter im Schutz gegen das Coronavirus sein. Jetzt aber berichten heimische Hersteller, dass ihre Masken "made in Germany" nur schwer Abnehmer finden. Vor allem Behörden vergeben kaum Aufträge.

