Corona-Pandemie

vor 31 Min.

Wie Messe-Veranstalter auf die Corona-Pandemie reagieren

Am vergangenen Wochenende fand in München mit der „Trendset 2022“ die erste Messe des Jahres statt.

Plus Das neue Jahr beginnt für die Branche wie das alte. Wichtige Veranstaltungen müssen abgesagt werden oder es muss mit größter Mühe ein Ersatztermin gefunden werden.

Die Grüne Woche in Berlin ist jetzt schon zum zweiten Mal ausgefallen. Auch die Reisemesse ITB in der Hauptstadt findet Anfang März deutlich abgespeckt nur im Internet statt. Die Internationale Handwerksmesse in München wird, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, von März auf Juli verschoben und auch bei der eigentlich für Ende April vorgesehenen weltgrößten Industrie-Schau, der Hannover Messe, stehen die Zeichen auf Aufschub. Die finale Entscheidung dazu soll bis Ende der Woche fallen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Für Messegesellschaften wird die Pandemie immer mehr zur Dauerbedrohung.

