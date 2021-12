Daimler Truck geht an die Börse

Daimler Truck geht am Freitag an die Börse. Der Nutzfahrzeughersteller soll nun noch profitabler für den Daimler-Konzern werden.

Am Freitag um 9 Uhr ist es soweit: Daimler Truck gibt in Frankfurt sein Börsendebüt. Monatelang wurde der Börsengang vorbereitet. Zu Monatsbeginn wurde das Unternehmen aus dem Daimler-Konzern herausgelöst. So soll er noch profitabler werden. Mercedes-Autos und Mercedes-Lastwagen und Busse werden somit getrennt voneinander hergestellt und vertrieben.

Daimler Truck weltweit größter Lastwagen-Hersteller

Das Unternehmen hat etwa 100 000 Mitarbeiter, laut eigenen Angaben ist Daimler Truck der weltweit größte Hersteller von Lkw und Bussen.

Daimler Truck und Konkurrenten aus der Branche stehen unter Druck: Sie müssten den Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben meistern. Daimler Truck will mit Brennstoffzelle und Batterie punkten.

