Mit dem Verbrenner verschwindet ein Stück Freiheit

Der Streit um das Verbrennerverbot ist ein Rückzugsgefecht. Die Technik hat im Pkw-Bereich ein Ablaufdatum, das mittlerweile deutlich näher gerückt ist. Ob es tatsächlich das Jahr 2035 sein wird, wie noch von der EU geplant, wird sich zeigen. Aber ohne E-Autos lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Und bei aller Bewunderung für die Ingenieurskunst, die in einem modernen Verbrennungsmotor steckt: Beim Fahrgefühl steht ein neues Elektroauto einem Verbrenner nicht nach.

Trotzdem wird nun wieder diskutiert. Denn noch immer verschließt sich die Mehrzahl der Autofahrenden der neuen Technik. Das mag viel zu tun haben mit den bislang hohen Preisen der E-Autos, mit Wuchertarifen für Ladestrom sowie Sorgen vor mangelnder Reichweite und Alltagstauglichkeit. Kurz: Das E-Auto war teurer und weniger attraktiv. Doch all diese Punkte dürften eher schneller als später in den Hintergrund rücken. Mit jeder neuen Autogeneration wird die Technik reifer und günstiger. Dennoch bleibt ein Rest Unbehagen, der sich nicht allein aus solch rationalen Argumenten erklären lässt.

Das Auto der Zukunft ist ein fahrender Supercomputer

Der größte Teil der aktuellen Führerscheininhaber hat noch mit einem Verbrennerauto das Fahren gelernt. Nach heutigen Gesichtspunkten war das erste Auto meist ein Stinker. Bergauf sank die Tachonadel auch bei vollem Tritt aufs Gaspedal und im Sommer war bei Tempo 120 auf der Autobahn Schluss, weil man ohne Klimaanlage, aber mit offenen Fenstern sonst bleibende Hörschäden riskiert hätte. Das war der Preis, den man gerne bereit war zu zahlen für die Freiheit, spontan in den nächsten Ort oder gleich bis über die Berge fahren zu können.

Natürlich hängt diese Freiheit zunächst einmal nicht an der Antriebsart des Autos. Aber wer glaubt, dieses Gefühl werden auch zukünftige Autofahrer-Generationen verspüren, verkennt den viel tieferen Wandel, der hinter der Transformation in der Autoindustrie steht. Die Digitalisierung wird die Branche grundlegender verändern, als die meisten noch vor wenigen Jahren wahrhaben wollten. Damit wandelt sich auch die Rolle des Autos und unser Begriff der Mobilität.

Freiheit heißt dann, frei sein von Verantwortung

Das Auto der Zukunft ist ein fahrendes KI-System, das Mobilitätsbedürfnisse befriedigt. Mit dem E-Auto kommt schon wegen der Batterietechnik eine Fokussierung auf Daten. Aber auch Lenkung und Bremse werden künftig nicht mehr mechanisch gesteuert, sondern über Kabel. Das Fahrwerk sendet laufend Daten an den Bordcomputer, der dafür sorgt, dass die Passagiere nichts von den Unebenheiten der Straße spüren und beim Bremsen und Beschleunigen höchstens sanft in den Sitzen gewiegt werden. In nicht mehr ferner Zukunft fährt das Auto schließlich ganz allein. Die ersten Hersteller aus China haben jüngst auf der IAA bekannt gegeben, in ihrem Heimatmarkt schon Ende nächsten Jahres damit starten zu wollen.

Freiheit heißt in dieser neuen Welt vor allem, frei zu sein von der Verantwortung, sich sicher im Verkehr bewegen zu können. Die Delegation von Verantwortung ist bequem und macht die Digitalkonzerne in vielen anderen Bereichen so erfolgreich. Aber viele, die noch in einer analogen Welt aufgewachsen sind, beschleicht schlicht Unbehagen angesichts der Idee, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Autofahren auch hieß, sich selbst zu spüren und zu lernen, sich auf sich selbst zu verlassen. Stattdessen überwacht nun eine Vielzahl von Assistenten nicht nur das Auto, sondern auch den Fahrer und sagt ihm, wann er Pause zu machen hat und mit welcher Geschwindigkeit er eine Kurve zu nehmen hat. Abseits der Nostalgie will natürlich niemand das Wählscheibentelefon zurück oder sein modernes gegen sein erstes Auto zurücktauschen. Aber wenn die Technik den Menschen entmündigt, stirbt auch ein Stück Freiheit.