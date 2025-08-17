Was die Farbe der Paprika verrät

Mit ihren bunten Farben fallen Paprika in den Gemüseregalen im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt sofort ins Auge. Ob grün, gelb oder rot: Die Farbe gibt Aufschluss über Reife und Geschmack. Grüne Schoten sind unreif und schmecken herb, gelbe und orangene Paprika durften länger reifen und schmecken mild-aromatisch, rote sind vollreif und bieten einen kräftigen bis leicht süßlichen Geschmack. Auch in Weiß, Violett oder Bräunlich (Schokoladenpaprika) kommen sie daher. Außer der typischen, blockartigen Paprikaform gibt es kleine Snackpaprika, die verwachsen wirkende Bratpaprika, länglich-schmale Spitzpaprika oder rundliche Tomatenpaprika. Und auch die wegen ihrer Schärfe beliebte kleinen Chili oder Peperoni gehören zur Familie.

Während in Gemüsepaprika kaum oder kein Capsaicin enthalten ist, weisen Chilis und Peperoni höhere Gehalte an diesem Inhaltsstoff auf, der eigentlich einen Hitze- und Schmerzreiz auslöst, den wir als Schärfe wahrnehmen. Je mehr Capsaicin enthalten ist, desto höher ist der Schärfegrad. Aber was ist der Unterschied zwischen Chili und Peperoni? Chilis sind Sorten, die zum Beispiel aus Mittelamerika und Asien stammen, europäische nennt man Peperoni.

Reichlich Vitamin C in Paprika

Die ersten Paprika wurden „Spanischer Pfeffer“ genannt und als Zierpflanzen verwendet. Erst nachdem man die Schärfe züchterisch verringern konnte, nahm die Beliebtheit des aus Südamerika stammenden Gewächses zu. Heute werden sie weltweit angebaut und sind Teil vieler Länderküchen. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Vielseitigkeit. Ob als Gemüsepaprika roh im Salat, gegrillt, gefüllt und geschmort, gebraten oder eingelegt – Paprika sind ein Genuss, der nicht nur kalorienarm ist, sondern auch mit inneren Werten punktet: Neben reichlich Vitamin C (vor allem in roher Paprika) sind auch Mineralstoffe, sekundäre Pflanzen- und Ballaststoffe mit von der Partie.

Bei empfindlichem Magen und Darm kann die harte Haut der Schoten allerdings zu Beschwerden wie Unwohlsein, Blähungen oder Krämpfen führen. Wer so reagiert, kann meist durch Schälen (mit dem Sparschäler) Abhilfe schaffen oder die Schoten im Backofen backen, bis die Haut dunkel wird und sich leicht abziehen lässt. Auch mit der Mikrowelle und ein wenig Wasser lässt sich die Schale nach kurzer Zeit einfach entfernen.

Heimischer Anbau im Sommer und Herbst, Import im Winter

Aus heimischem Anbau sind frische Paprika zwischen Juli und Oktober erhältlich. Im Rest des Jahres werden sie unter anderem aus Mittelmeerländern wie Spanien, aber auch den Niederlanden importiert. Frisch sind Paprika knackig, ohne Druckstellen, der Stiel ist fest, aber nicht holzig. Bei Zimmertemperatur halten sie bis zu drei Tage, im Gemüsefach des Kühlschranks bis zu 14 Tage.

Wegen ihrer möglichen Pestizidbelastung empfiehlt es sich, die Schoten vor dem Essen gründlich zu waschen. Auch sollte man vom Kauf gelblich-grün schattierender Schoten absehen, sie könnten mit Ethephon, einem Reifebeschleuniger, behandelt worden sein. Der ist dann auch im Fruchtfleisch enthalten. Sicher geht, wer zu Bio-Produkten greift.

Paprikapulver nicht zu lange anbraten, sonst wird es bitter

Eine Besonderheit sind Gewürzpaprika – rote Sorten, mit kleinen kegelförmigen Früchten, die mehr Capsaicin enthalten. Sie geben getrocknet und gemahlen Gerichten einen pikanten Geschmack. Man denke nur an Paprikagulasch ungarischer Art oder die marokkanische Küche. Praktischerweise kann man zwischen milden Sorten wie Delikatesspaprika über edelsüßen, halbsüßen bis hin zu scharfem Rosenpaprika oder geräucherten Varianten wählen.

Damit das Gewürz seinen vollen Geschmack entfalten kann, sollte Paprika kurz in Öl angebraten werden. Aber Obacht – wird die Hitze zu groß, schmeckt er schnell bitter!