Welche sind die schlechtesten Airlines Europas 2024?

British Airways und die Lufthansa schneiden bei einem Airline-Ranking des Verbraucherportals Flightright am schlechtesten ab. Demnach seien die beiden Fluggesellschaften diejenigen, welche in den Kategorien Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten und Kundenmeinung am wenigsten gut beurteilt werden. Sie kommen insgesamt auf Bewertungen von 2,09 (British Airways) bzw. 2,10 Sternen (Lufthansa) im Flightright-Index 2024.

Lufthansa und British Airways schneiden bei Ranking schlecht ab

Von den 20 untersuchten Fluggesellschaften am besten abgeschnitten haben demnach Transavia France (3,49 Sterne) und Austrian Airlines (3,25). „Unser Index macht deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in der Servicequalität und Zuverlässigkeit der Fluggesellschaften gibt“, wird Oskar de Felice, Leiter der Rechtsabteilung und Fluggastrechtsexperte bei Flightright in einer Mitteilung zitiert. Besonders die großen Airlines müssten sich in vielen Bereichen deutlich steigern.

Flightright hatte nach eigenen Angaben, um die Zuverlässigkeit der Airlines zu prüfen, die Verspätungs- und Stornierungszahlen der Fluggesellschaften ausgewertet. In dieser Kategorie hatten mit 4,5 Sternen etwa Transavia France, Iberia und Turkish Airlines als sehr zuverlässig abgeschnitten. Zum Vergleich: Die Lufthansa landete hier bei zwei Sternen.

Flightright-Index: Keine Airline mit guter Punktzahl beim Service

Auch etwa das Zahlungsverhalten sei untersucht worden - also, wie schnell die Airlines Entschädigungen für Verspätungen und Stornierungen zahlten. Hier schnitt etwa Turkish Airlines mit einem Stern sehr schlecht ab. Vier Sterne bekamen Transavia France, Austrian Airlines, Air France und Discover Airlines.

Zudem habe eine Umfrage unter Flugreisenden deren Zufriedenheit mit dem Service der Airlines abgefragt. Hier erreichte keine der Fluggesellschaften mehr als drei Sterne.

Schlechteste Fluggesellschaften Europas im Überblick

Das sind laut Flightright die schlechtesten Airlines im Jahr 2024:

British Airways Lufthansa Aer Lingus KLM Air Dolomiti Turkish Airlines Wizz Air Vueling Swiss Air Ryanair TAP Portugal easyJet Wideroe‘s Flyveselskap Eurowings Discover Airlines Air France Iberia Condor Austrian Transavia France

Der Flightright-Index basiere laut Informationen des Verbraucherportals auf der Analyse von Millionen von Flugdaten, der Bewertung von Entschädigungszahlengen sowie einer umfassenden Kundenumfrage.