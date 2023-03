Börse in Frankfurt

Dax startet mit Minus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA stimmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig.

Nachdem der Dax tags zuvor nach einem neuen Dreizehnmonatshoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen war, gab der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen um weitere 0,13 Prozent auf 15.538,86 Punkte nach. Aussagen des US-Notenbankchefs vor dem Bankenausschuss des US-Senats wirken nach. Dort sagte Jerome Powell unter anderem: "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen." Der MDax verlor 0,45 Prozent auf 28.728,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,24 Prozent auf 4268,83 Zähler. (dpa)

