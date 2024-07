Deko-Kette Depot ist insolvent

Die Insolvenz-Welle rollt weiter durch Deutschland. Nun hat die Deko-Kette Depot Insolvenz beantragt. Am Montag hat die Gries Deco Company, wie der Name der Muttergesellschaft des Händlers heißt, beim Amtsgericht Aschaffenburg die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Das bestätigte Eigentümer Christian Gries dem Handelsblatt.

Depot meldet Insolvenz an: Sanierung offenbar gescheitert

Damit reagiert Gries offenbar darauf, dass die Sanierung des Einzelhändlers. die seit Anfang des Jahres läuft, ohne fremde Hilfe gescheitert ist. „Wenn eine Sanierung zu langsam vorangeht, dann verbrennst du zu viel Geld“, wird Gries in dem Bericht zitiert. Wenn man zu lange warte, habe man keine Chance mehr.

Wie geht es nun weiter? Chris wolle bis Ende September Klarheit über die künftige Aufstellung der Kette haben. Hierfür wurde auch Sven Tischendorf einbezogen, der als Restrukturierer unterstützen soll. Er sagt, das Insolvenz-Verfahren sei sehr gut vorbereitet. Er habe selten ein Unternehmen in einem solchen Verfahren begleitet, „das so gut mit Liquidität ausgestattet ist“.

Depot insolvent: Werden Filialen geschlossen?

Was die Insolvenz für die einzelnen Filialen bedeutet, bleibt abzuwarten. Auch in der Region hat Depot Filialen, etwa in Augsburg und Stadtbergen. Jedes einzelne Geschäft werde auf seine Zukunftsfähigkeit geprüft und erst dann werde entschieden, wie viele Filialen weitergeführt werden, heißt es in dem Bericht. Es werde jedoch weder bei den Filialen noch bei den derzeit beschäftigten Mitarbeitern einen Kahlschlag geben, versprach Gries. Im ersten Halbjahr hatte es in der Firmenzentrale in Niedernberg in Unterfranken bereits einen größeren Personalabbau gegeben.

Die Gries Deco Company betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigenen Angaben zufolge 530 Depot-Filialen, zudem gibt es einen Onlineshop. Die Kette ist auf Wohnraum-Accessoires, Möbel, Geschenk- und Dekoartikel spezialisiert.

Wegen der schwierigen Wirtschaftslage mussten in diesem Jahr bereits zahlreiche Unternehmen Insolvenz anmelden, vielen weiteren droht die Pleite. Zuletzt hatte auch Weltbild in Augsburg Insolvenz, ebenso wie einige der Tochterunternehmen.