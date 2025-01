DB legt in erster Bahn-Tarifrunde Angebot vor: EVG fordert Nachbesserungen

Die Deutsche Bahn hat der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in der ersten Tarifrunde ein Angebot für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgelegt. Das bestätigte der Konzern am Dienstagnachmittag. Damit gibt es zum Auftakt der Verhandlungen eine Annäherung zwischen den Positionen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Dennoch wies die EVG das Angebot zurück - und forderte Nachbesserungen.

DB legt EVG Angebot vor: bis zu 6,6 Prozent mehr Lohn

Wie die DB in einer Erklärung mitteilt, sieht das Angebot eine Lohnerhöhung von bis zu 6,6 Prozent vor. Konkret biete die Bahn vier Prozent mehr Gehalt für alle in zwei Schritten sowie ein Zusatzgeld von 2,6 Prozent für die rund 100.000 Schichtarbeitnehmenden, erklärt die Bahn. Mit einer Laufzeit von 37 Monaten solle Planungssicherheit in der Sanierung hergestellt werden, heißt es weiter.

„Das Angebot gleich zum Auftakt unterstreicht, dass wir an konstruktiven Verhandlungen und einer zügigen Lösung interessiert sind“, wird DB-Personalvorstand Martin Seiler in der Erklärung zitiert. Zwar seien aufgrund der laufenden Sanierung die Spielräume begrenzt, „dennoch sind wir bereit, auf die EVG zuzugehen, etwa beim tariflichen Zusatzgeld für besonders belastete Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst“, so Seiler. Im Gegenzug bräuchte die Bahn eine lange Laufzeit und die Möglichkeit, auf Sondersituationen zu reagieren.

EVG lehnt DB-Angebot ab: „deutlich zu wenig“

Die EVG begrüßt zwar das Angebot im Tarifkonflikt, fordert aber mehr von der Bahn. „Positiv bewerten wir, dass dabei auch auf unsere Forderung nach einem EVG-Zusatzgeld eingegangen wurde“, wird die Co-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay, in einer Erklärung der EVG am Dienstag nach dem Ende der ersten Verhandlungsrunde zitiert.

Doch dann kritisiert sie: „Der Arbeitgeber bietet allerdings mit 4 Prozent Gehaltssteigerung bei einer angebotenen Laufzeit von 37 Monaten deutlich zu wenig.“ Das EVG-Zusatzgeld komme zu spät komme und gelte für zu wenige.

Nächste Verhandlungsrunde zwischen DB und EVG am 4. Februar

Die EVG begrüßte darüber hinaus auch, dass das Angebot der DB zugleich für die Beschäftigten der DB Cargo gelten solle - trotz der „schwierigen Situation“. Doch ein „einseitiges Sonderkündigungsrecht der Arbeitgeberseite, wie es derzeit im Angebot vorgesehen ist, kommt für uns nicht infrage“, so Ingenschay.

Der Arbeitgeber müsse sich in der nächsten Verhandlungsrunde „spürbar auf uns zubewegen“, forderte auch EVG-Co-Verhandlungsführer Kristian Loroch. Die nächste Verhandlungsrunde findet ab Dienstag, den 4. Februar, in Berlin statt. Am Tag zuvor, dem 3. Februar, hat die EVG zu einer großen Demonstration zur Zukunft der Deutschen Bahn aufgerufen, die den Forderungen Nachdruck verleihen soll.

Die aktuellen Tarifverträge laufen noch bis 31. März 2025. Bis dorthin herrscht Friedenspflicht - es darf in dieser Zeit also nicht gestreikt werden.