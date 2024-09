Gesunkener Frachter «Verity» vom Meeresgrund geborgen

Bei dem Zusammenstoß des Küstenmotorschiffs «Verity» und des Frachters «Polesie» am 24. Oktober 2023 sind nach Einschätzung der Behörden fünf Seeleute ums Leben gekommen. In der Nähe des Unfallortes hält ein Diakon von der Seemannsmission eine Andacht - im Gedenken an die Toten und Vermissten.

Foto: Sina Schuldt/dpa