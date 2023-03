Deutsche Post: Verdi-Mitglieder stimmen für unbefristeten Streik

Verdi-Mitglieder haben in einer Urabstimmung über einen unbefristeten Streik bei der Deutschen Post abgestimmt. Dieser soll nun kommen.

Nach den Warnstreiks in den vergangenen Wochen hat die Gewerkschaft Verdi eine Urabstimmung abgehalten, in der über einen unbefristeten Streik entschieden werden soll. Die Post-Beschäftigten haben sich laut einer Pressemitteilung von Verdi gegen das von der Deutschen Post vorgelegte Angebot entschieden. In der Urabstimmung stimmten 85,9 Prozent der Befragten gegen das Angebot und für einen unbefristeten Streik, damit wurde das Quorum von 75 Prozent deutlich übertroffen.

Nach der Abstimmung habe die Deutsche Post Verdi zur erneuten Aufnahme der Tarifverhandlungen aufgefordert, so die Gewerkschaft. Die Verhandlungen sollen am Freitag (10. März) fortgesetzt werden. "Die Deutsche Post AG steht jetzt in der Verantwortung, durch eine deutliche materielle Verbesserung des abgelehnten Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Beschäftigte

Die Gewerkschaft fordert eine 15-prozentige Lohnerhöhung bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Zudem soll das Gehalt der Auszubildenden und dual Studierenden um 200 Euro pro Monat erhöht werden. Der Post-Vorstand lehnt die Forderung als unrealistisch ab.

Nach Angaben von Verdi sind bei der Deutschen Post 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 3 eingruppiert. Das Monatsgrundentgelt beträgt zwischen 2108 und 3090 Euro brutto. Die letzte Tariferhöhung gab es im Januar 2022. Diese betrug zwei Prozent. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.

Post-Streiks in den vergangenen Wochen: Verdi erhöht Druck in Verhandlungen

Verdi hatte mit Warnstreiks in den vergangenen Wochen den Druck in den Tarifverhandlungen erhöht. Wegen der Arbeitsniederlegung konnten Millionen von Sendungen erst verspätet zugestellt werden. Die Post lehnt die Forderung der Gewerkschaft als wirtschaftlich nicht darstellbar ab und warnt vor einem Arbeitsplatzabbau, sollten die Personalkosten zu stark steigen. Subunternehmer, die bisher nur eine Nischenrolle spielen beim "Gelben Riesen", könnten künftig stärker eingesetzt werden, heißt es aus dem Management.

Das Angebot der Post beinhaltet bislang eine Tariferhöhung in zwei Stufen ab 2024, die Firmenangaben zufolge die Bezahlung um durchschnittlich 11,5 Prozent verbessern würde. Zusätzlich sollen die Beschäftigten schon ab diesem Jahr schrittweise 3000 Euro netto bekommen, die als Inflationsausgleichsprämie fließen. Verglichen mit der Verdi-Forderung von 15 Prozent binnen eines Jahres ist das Post-Angebot, das sich auf einen 24-Monats-Zeitraum bezieht, deutlich niedriger.

Letzter großer Poststreik im Jahr 2015

Bei der Deutschen Post sind größere und dauerhafte Arbeitskämpfe eine Seltenheit. Es wäre der zweite unbefristete Streik seit acht Jahren. 2015 dauerte ein solcher Arbeitskampf vier Wochen, uvor hatte es mehrere Monate lang immer wieder Warnstreiks gegeben. Damals sorgten Ausgründungen von Paket-Tochterfirmen mit einer schlechteren Bezahlung für Unmut. Die Kosten bezifferte der Konzern seinerzeit auf 100 Millionen Euro.