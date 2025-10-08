Deutsche Stahlindustrie warnt vor anhaltend hohen Energiepreisen

Die deutsche Stahlindustrie sei von integraler Bedeutung für andere deutsche Industriebranchen bis hin zur Rüstungsindustrie, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel unserer Redaktion. „Wir in der Stahlindustrie denken in Wertschöpfungsnetzwerken – und am Wertschöpfungsnetzwerk Stahl hängen 5,5 Millionen Arbeitsplätze von der Energieinfrastruktur, über den Fahrzeug- und Maschinenbau, das Bauwesen bis zur Verteidigung“, betonte sie.

Verband: Heimische Stahlindustrie Frage nationaler und europäischer Sicherheit

„In geopolitisch schwierigen Zeiten ist eine starke Stahlindustrie eine Frage nationaler und europäischer Resilienz“, fügte Rippel hinzu. „Ohne eigene Produktion drohen gefährliche Abhängigkeiten, die uns verwundbar machen. Das kann niemand wollen!“ Deshalb sei der von der Bundesregierung für kommende Woche geplante Stahlgipfel von strategischer Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und Sicherheit. Rippel forderte klare Entscheidungen für „eine schnelle und dauerhafte Entlastung bei den Stromkosten und eine klare Vorreiterrolle der öffentlichen Hand bei der Schaffung von Leitmärkten und beim Einsatz von Stahl aus Deutschland und der EU“.

EU kündigt Maßnahmen gegen ausländischen Billigstahl an

Es müsse zudem eine Abwanderung in Länder mit weniger strengen Klimaschutzvorgaben verhindert werden. „Wer die Stahlindustrie aufs Spiel setzt, riskiert ganze Wertschöpfungsketten – und damit einen entscheidenden Standortvorteil“, warnte die Verbandsgeschäftsführerin. Die EU plant Maßnahmen gegen Dumpingstahl aus dem Ausland.