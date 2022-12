Drei der bundesweit besten Nachwuchs-Handwerker kommen aus Schwaben

Am Deutschen Handwerkstag zeichnet die Branche in Augsburg die Besten des Fachs aus. Darunter sind Instrumentenbauer aus der Region. Das Thema Nachwuchs wird zur immer größeren Herausforderung.

Rund 130.000 junge Menschen begannen zuletzt eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb. Es hier bis an die Spitze zu schaffen, ist eine besondere Leistung. Auf dem Deutschen Handwerkstag in Augsburg hat die Branche jetzt die besten Nachwuchs-Handwerker Deutschlands ausgezeichnet. Darunter sind auch drei Sieger aus unserer Region. Zwei davon stammen aus dem Instrumentenbau.

Marion Loos ist Bundessiegerin im Holzblasinstrumentebau. Foto: Sophia Huber

Marion Loos aus Ichenhausen absolvierte ihre Ausbildung bei Martin Foag in Haldenwang, der sich auf Klarinettenbau spezialisiert hat. Sie ist die beste Holzblasinstrumentenmacherin Deutschlands und gewann in ihrem Fach den Praktischen Leistungswettbewerb.

Sieger im Holzblasinstrumentebau, Orgelbau und in Steinbildhauerei

Der Ausbildungsbetrieb von Joschua Klein aus Buchenberg ist das Orgelbau-Unternehmen Josef Maier aus Hergensweiler. Joschua Klein ist der beste Orgelbauer Deutschlands.

Den Wettbewerb "Die gute Form" gewann Steinmetzin und Steinbildhauerin Angelika Neumann aus Kaufbeuren, die dort im Ausbildungsbetrieb Lippert-Neumann tätig ist.

600 Gäste in der Schwabenhalle, Söder gratuliert

„Ich bin mächtig stolz, dass aus unserem Kammergebiet junge Menschen zu den Besten ihres Handwerks in ganz Deutschland zählen", sagte Schwabens Handwerkschef Hans-Peter Rauch. Auch Ministerpräsident Markus Söder gratulierte den Nachwuchs-Handwerkerinnen und -Handwerkern. Rund 600 Gäste kamen dazu nach Augsburg in die Schwabenhalle. Doch trotz der Erfolge ist der Nachwuchs im Handwerk alles andere als gesichert.

"Jahrzehnt der beruflichen Bildung" in Schwaben ausgerufen

Dem Handwerk in Schwaben fehlen rund 7500 Nachwuchs- und Fachkräfte. Zahlreiche Lehrstellen bleiben Jahr für Jahr unbesetzt. Die Handwerkskammer für Schwaben will dagegen ankämpfen und hat zuletzt eine "Jahrzehnt der beruflichen Bildung" ausgerufen.

Als Erfolg feiert man es, dass ab diesem Schuljahr ein verpflichtender „Tag des Handwerks“ an allen allgemeinbildenden Schulen im Freistaat eingeführt werden soll, um Berufsbilder vorzustellen. Dies wünscht sich der Zentralverband auch bundesweit. Zudem will das Land 60 Millionen Euro in die berufliche Bildung investieren.

Der kommende Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, will das Thema Fachkräftesicherung zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit machen. Dittrich war am Donnerstag als Nachfolger von Hans-Peter Wollseifer gewählt worden und tritt sein Amt am 1. Januar 2023 an.

Weitere Preise:

2. Bundessieger:

Augenoptikerin Rebekka Stölzle , Augsburg ; Ausbildungsbetrieb : Fielmann AG & Co., Augsburg

, ; : & Co., Drechsler Jannic Daemel, Dillingen ; Ausbildungsbetrieb : Christian Ulbricht Gmbh & Co. KG, Lauingen

; : Gmbh & Co. KG, Fliesen-, Platten-, Mosaikleger Manuel Karg , Höchstädt ; Ausbildungsbetrieb : Fliesen Breyer, Sigmarszell

, ; : Fliesen Breyer, Fotografin Julia Heß , Augsburg ; Ausbildungsbetrieb : Hunger und Simmeth GmbH , Königsbrunn

, ; : Hunger und , Gebäudereiniger Luc Lacher , Augsburg ; Ausbildungsbetrieb : Gebäudereinigung Lacher , Augsburg

3. Bundessieger:

Holz- und Bautenschützer Lukas Lieb, Buchenberg ; Ausbildungsbetrieb : Abdichtungssysteme Zettel, Kempten

Wettbewerb „Die Gute Form im Handwerk“: