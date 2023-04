Deutsches Bier wird außerhalb der EU beliebter – aber nicht in der EU

Rechtzeitig zum Tag des Bieres am 23. April hat das Statistische Bundesamt Statistiken zum deutschen Bier herausgegeben. Nicht alle Zahlen sind Erfolgsmeldungen.

Die Deutschen behaupten von ihrem Bier gerne, dass es das beste der Welt sei. Die Absatzzahlen belegten in den letzten Jahrzehnten, dass zumindest die Tendenz nicht falsch ist. Außerhalb der Europäischen Union scheint das deutsche Bier in den letzten Jahren sogar immer beliebter zu werden. Im Jahr 2022 wurden knapp 716 Millionen Liter Bier (mit Alkohol) in Länder exportiert, welche nicht zur EU gehören. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach hat sich der Export an deutschem Bier in diese Länder in den letzten zehn Jahren um zwei Drittel erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2021 war allerdings ein Einbruch von zwölf Prozent zu erkennen.

Deutsches Bier wird außerhalb der EU beliebter – der Bier-Export sinkt aber innerhalb der EU

Innerhalb der EU zeichnet sich ein gänzlich anderes Bild. In den letzten zehn Jahren ging der Export von deutschem Bier in EU-Staaten um 27 Prozent zurück. Auch in Deutschland ist ein Rückgang des versteuerten Bier-Absatzes zu erkennen. In den letzten zehn Jahren war er um elf Prozent rückläufig. Er macht mit 7,2 Milliarden Litern im Jahr 2022 aber immer noch einen Anteil von 83 Prozent am gesamten Absatz aus.

Einordnen sollte man erwähnen, dass die Bierpreise in Deutschland nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich anstiegen. Die höheren Energie- und Materialkosten machten den Brauereien zu schaffen.

Deutsches Bier: Zahl der Brauereien ist gestiegen

Die Zahl der Brauereien ist in den letzten zehn Jahren gestiegen. Seit 2012 hat sie um zwölf Prozent zugenommen. Laut dem Statistischen Bundesamt gibt es derzeit 1507 Brauereien in Deutschland. In den letzten Jahren kam es in diesem Bereich zu einem Rückgang, welcher wohl durch die Corona-Pandemie zu begründen ist. Bayern führt die deutschlandweite Liste für die meisten Brauereien souverän an. 41 Prozent der deutschen Brauereien liegen im Freistaat. Auf Rang zwei und drei folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit einem großen Abstand.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts ist übrigens kein Zufall: Am 23. April steht der Tag des Bieres an.

