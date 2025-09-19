Die Welt gemeinsam gegen Corona: Deutschland will WHO-Regeln übernehmen

Welche Lehren sind aus der Corona-Pandemie zu ziehen? Mehr als fünf Jahre nach der weltweiten Verbreitung des Virus sorgt diese Frage immer noch für Diskussionen. Ein Aspekt ist die Übernahme der sogenannten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) in deutsches Recht. Dieser Schritt ermöglicht es der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Vertragsstaaten, künftig „schneller und effizienter auf Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu reagieren und die Bevölkerung zu schützen“. Ein Gesetzentwurf wurde im Kabinett beschlossen und muss nun noch durch Bundestag und Bundesrat. In der virtuellen Welt des Internets ist die Aufregung groß. Kritiker fürchten die Einschränkung von Grundrechten.

Die Vorschriften der IGV – sie treten am 19. September völkerrechtlich in Kraft – beinhalten unter anderem die Einführung des Begriffs „pandemische Notlage“. Ferner umfassen sie ein Gebot für Vertragsstaaten, bei unklaren Ereignissen schnell die WHO zu informieren und sich mit ihr über geeignete Gesundheitsmaßnahmen abzustimmen. Bislang gilt da lediglich eine Kann-Regelung.

Schnelle Corona-Info im Ernstfall

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken begründete den geplanten Schritt mit der Notwendigkeit, dass sich die Weltgemeinschaft besser auf globale Gesundheitskrisen vorbereiten müsse. „Um richtig reagieren zu können, benötigen wir im Ernstfall möglichst schnell Informationen über Ursache und Lage“, erklärte die CDU-Politikerin. „Und wir brauchen vor Ort in allen Ländern Labore und Krankenhäuser, die mit der Verbreitung neuartiger Infektionen umgehen können. Nur wenn wir als Staatengemeinschaft gut zusammenarbeiten und schnell handeln, wird es künftig möglich sein, globale Gesundheitskrisen effektiv einzudämmen oder am besten sogar zu verhindern.“

In dem Gesetzentwurf wird allerdings darauf verwiesen, dass die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, des Brief- und Postgeheimnisses und der Freizügigkeit eingeschränkt werden. In Internet-Foren und anderen Beiträgen wird daraus der Vorwurf formuliert, die Regierung könne im Falle einer erneuten Pandemie die Berichterstattung darüber verbieten und Menschen wahllos verhaften. Was nicht stimmt.

Die Freiheit ist nicht grenzenlos

Ein Beispiel: Artikel 2 des Grundgesetzes schreibt vor, dass die Freiheit der Person unverletzlich ist und jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. „In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden“, heißt es weiter. Der Gesetzgeber muss bei neuen Gesetzen auf solche Grundrechtseinschränkungen hinweisen. Dieses Zitiergebot wird auch bei den IGV befolgt. Es steckt nicht der Gedanke dahinter, das Volk zu knechten. Für eine Grundrechtseinschränkung gelten also strenge Regeln.

Die „körperliche Unversehrtheit“ beispielsweise kann durch Quarantänemaßnahmen berührt sein. Laut IGV ist die Regierung im Notfall etwa berechtigt, am Flughafen Personen festzusetzen, die aus einem Pandemieland einreisen wollen, sie zu isolieren und zu testen. Das dient dem Schutz der Öffentlichkeit, unterliegt strengen Regeln, kann durch Gerichte überprüft werden, ist also mitnichten staatliche Willkür. Auch Verhaftungen oder der Freiheitsentzug durch Gerichtsentscheidungen sind Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit.

Auch der oft geäußerte Vorwurf, der WHO werde mit den neuen Regeln zu viel Macht eingeräumt, ist unzutreffend. Die Ausrufung der pandemischen Notlage ermöglicht es dem WHO-Generaldirektor lediglich, zeitlich befristete „Empfehlungen“ zu geben. Die staatliche Souveränität Deutschlands sowie nationale Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sind von den Regeln nicht betroffen.