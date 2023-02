Massiver Stellenabbau: Ford streicht in Deutschland 2300 Jobs

Massiver Stellenabbau bei Ford: Der US-Autobauer streicht in Deutschland zahlreiche Stellen. Betroffen sind zwei Standorte.

Ford wird in Deutschland einen massiven Stellenabbau durchführen. Der Autobauer aus den USA will an den Standorten in Köln und Aachen insgesamt 2300 Stellen streichen. Das teilte Ford am Dienstag in Köln mit. Dieser drastische Schritt ist laut dem Konzern aus Kostengründen nötig.

Ford streicht in Köln und Aachen 2300 Jobs

Die meisten der 2300 Jobs sollen in den kommenden drei Jahren in der Entwicklungsabteilung in Köln wegfallen. Auch die Verwaltung soll betroffen sein. Am Standort Köln hat Ford derzeit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Forschungszentrum in Aachen sind es deren 200.

Der Plan des Stellenabbaus kommt für die Angestellten des Autobauers nicht komplett überraschend. Der Betriebsrat hatte bereits im Januar öffentlich gemacht, dass der Wegfall von zahlreichen Stellen befürchtet wird. Es war sogar von 3200 Jobs die Rede.

Stellenabbau bei Ford in Deutschland: Der Autobauer muss den Kurs ändern

Die deutschen Standorte sind nicht die einzigen, an denen Ford Stellen abbauen will. In Großbritannien fallen etwa 1300 Stellen weg. Insgesamt will der Autobauer in Europa sein Personal um 3800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. In der Schwebe sind außerdem die rund 4500 Arbeitsplätze in Saarlouis. Ford hatte vor einiger Zeit angekündigt, sich aus dem Saarland zurückziehen zu wollen.

Ford befindet sich derzeit in einem Umbruch. Der Konzern sprang recht spät auf den Kurs rund um Elektroautos auf. Nun muss der Autobauer seine Produktion umstellen und seine Ausrichtung ändern. Noch in diesem Jahr sollen in Köln die ersten Elektroautos produziert werden. Das Verbrennermodell Ford Fiesta wird unterdessen eingestellt. Für die E-Mobilität investiert Ford mächtig in den Standort Köln, der in den nächsten Jahren aber offenkundig an Bedeutung verlieren wird.