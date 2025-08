Deutschland muss zügig aufrüsten

Deutschland ist über Wohlstands-Jahrzehnte hinweg bequem und kompliziert geworden. Beide Eigenschaften sind angesichts der russischen Aggression und des neuen amerikanischen Egoismus fatal. Unser Land muss rasch aufrüsten, weil Putin droht und Trump nur noch den eigenen Vorteil im Kopf hat.

Deutschland steht unter Druck

Wir stehen unter Druck, beweglich und einfach zu werden, also rasch und unbürokratisch Rüstungsgüter zu bestellen. Die Botschaft ist in Berlin angekommen. Deutschland rüstet ab Herbst kräftiger auf. Davon profitieren vor allem heimische Unternehmen. Haben sie nicht das Passende auf Lager oder können sie notwendige Waffen erst in einigen Jahren liefern, muss die Bundesregierung notgedrungen im Ausland und damit vor allem in den USA einkaufen.

Wir müssen unbequem werden

Trump hat das zwar nicht verdient, aber Berlin bleibt oft nichts anderes übrig. Zur Wahrheit gehört auch: Die Vergangenheit, als die Bundeswehr kaputtgespart wurde, kann nicht in zwei, drei Jahren wiedergutgemacht werden. Nun beginnt der Wettlauf mit der Zeit. Putin stellt eine enorme Bedrohung für unsere Werte, Freiheit und Demokratie, dar. Wir müssen zusammenrücken und unbequem werden.