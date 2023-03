Sicherheitsbehörden nutzen Drohnen aus China – auch die bayerische Polizei

Chinesische Spionage wird weltweit kontrovers diskutiert. Nun wurde bekannt, dass deutsche Sicherheitsbehörden chinesische Drohnen nutzen. Auch die bayerische Polizei.

Eine von China ausgehende Spionagegefahr hat spätestens seit den Ballons über den USA und Kanada wieder Einzug in zahlreiche öffentliche Diskussionen erhalten. Auch in Deutschland ist sie ein großes Thema, welches sich vor allem um internetfähige Geräte aus China dreht. Jüngst wurden Berichte bekannt, wonach die Bundesregierung chinesische Technologie beim Ausbau der 5G-Mobilfunknetze einschränken will. Nun macht ein weiterer Bericht deutlich, dass die deutsche Politik wohl nicht auf allen Ebenen Vorsicht walten lässt. Es geht um chinesische Drohnen.

Sicherheitsbehörden setzen China-Drohnen in Deutschland ein

Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass mehrere deutsche Sicherheitsbehörden auf Drohnen aus China setzen. Es handelt sich um Drohnen des chinesischen Unternehmens DJI. Der Konzern mit Sitz in der Metropole Shenzhen hat wohl allein an das Technische Hilfswerk (THW) 90 Drohnen geliefert. Weitere 49 seien demnach "in der Beschaffung".

Eine Information, welche Kritik aus dem Bundestag hervorgerufen hat. "Mit dem Kauf und dem Einsatz chinesischer Drohnen hängt die Funktionalität einer in Krisen wichtigen Infrastruktur an chinesischen Unternehmen", sagte Innenpolitiker Konstantin von Notz (Grüne) der Süddeutschen Zeitung: "Bei einem Konflikt mit China kann das zum ernsten Problem werden." Mit Leon Eckert warnt ein weiterer Grünen-Politiker, dass ein Datenabfluss nach China kaum gänzlich ausgeschlossen werden könne: "Durch die Updates des Herstellers kann auch die Einsatzfähigkeit dieser Behörden unter Einfluss des chinesischen Staates gelangen."

Bayerische Polizei nutzt ebenfalls Drohnen aus China

Die Behörden halten dagegen, dass sie eine spezielle Software und ein Sicherheitskonzept erarbeitet haben, wodurch ein sicherer Betrieb der Drohnen des chinesischen Herstellers gewährleistet werden kann. Das erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Abgeordneten Katharina Schulze. In Bayern ist die Thematik besonders brisant. Der Grund: Die bayerische Polizei ist "im Besitz einer Vielzahl von Drohnen des Herstellers", wie Herrmann sagte. Sie nutzt ebenfalls die Drohnen von DJI.

Der Hersteller erklärt, dass es keinen Grund zur Sorge geben muss. "Viele Blaulicht­organisationen wie die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Deutschland sowie auf der ganzen Welt vertrauen der Technik von DJI", sagte eine Sprecherin und betonte, dass der Datenschutz für das Unternehmen an erster Stelle stehe. DJI stellt weltweit mit Abstand den größten Hersteller von zivilen Drohnen dar. Das chinesische Unternehmen kommt auf einen Weltmarktanteil von rund 50 Prozent und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden US-Dollar.

In den USA wird seit vielen Jahren ein deutlich kritischerer Umgang mit chinesischer Technologie gepflegt, wie es in Deutschland der Fall ist. Seit Ende 2019 werden die Drohnen von DJI dort nicht mehr eingesetzt, stehen auf einer schwarzen Liste.