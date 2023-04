DHL rüstet 1100 Packstationen auf reinen App-Betrieb um

Die DHL baut bei 1100 Packstationen Display, Scanner, Eingabefeld und Drucker aus. Danach können sie nur noch mithilfe einer App benutzt werden.

1100 Packstationen der DHL sollen bald nur noch mithilfe einer App bedient werden können. Denn der Paketdienstleister baut in den älteren Automaten Display, Scanner, Eingabefeld und Drucker aus. Wie das Technikportal heise online berichtet, erfolgt die Abholung und der Versand von Paketen dann nur noch über eine App für iOS und Android, die mit der Packstation über Bluetooth Kontakt aufnimmt.

Vorerst sind etwa 1100 ältere Geräte von der Umrüstung betroffen, wie ein DHL-Sprecher auf Anfrage von heise online bestätigte. Wegen ihres Alters seien diese nicht so flexibel und könnten daher nicht so einfach mit neuen Funktionen ausgestattet werden wie neuere Modelle.

DHL stellt Packstationen bereits seit 2021 auf App um

Bereits im Herbst 2021 hatte die DHL angefangen, den Betrieb der Packstationen auf die App umzustellen. In dieser wird für die Abholung ein nur kurze Zeit gültiger QR-Code generiert, der an der Packstation eingescannt werden muss. Der Automat gibt daraufhin das Fach mit der Sendung frei. DHL-Kundinnen und Kunden kennen das Verfahren von den displaylosen Packstationen, die es an einigen Standorten gibt.

Die Scanner vieler älterer Stationen kommen nicht mit dem QR-Code zurecht. Dort musste man bei der Abholung stattdessen einen zehnstelligen individuellen Code eingeben, der auch nur kurz gültig ist. Es war bisher auch möglich, Sendungen von anderen abzuholen, ohne direkten Zugriff auf deren Smartphone zu haben. Der Code konnte zum Beispiel per Messenger verschickt werden.

Neue DHL-Packstationen nehmen Kontakt zu Smartphone auf

Nach dem Umbau der älteren Packstationen soll das nicht mehr möglich sein. Das alte Display wird durch eine Platte ersetzt, in der Funktionsleuchten und eine Bluetooth-Antenne eingebaut sind. Darüber nimmt die Packstation Kontakt mit dem Smartphone und der DHL-App auf und öffnet das entsprechende Fach. Auf dem Smartphone muss dafür Bluetooth aktiviert sein und die App über Rechte für Bluetooth-Nutzung verfügen.

Aktuell plane die DHL nicht, alle ihre Packstationen auf das Bluetooth-Verfahren umzustellen. "Es geht bei der Umrüstung ausschließlich um die älteren Automatentypen und rund 1100 Automaten", betont der Sprecher gegenüber heise online. "Von unseren aktuell mehr als 11.500 Automaten ist und bleibt der Großteil der Packstationen mit Bildschirm."