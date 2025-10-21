Sydney, Oslo, Dubai: Aufzüge von GEDA sind weltweit gefragt

Kantine sollten Besucher den lang gestreckten, lichtdurchfluteten Raum mit vielen Glasfronten und gemütlichen Holzmöbeln nicht nennen. Den Ausdruck mag der sonst entspannte Firmen-Chef Johann Sailer nicht, hat er doch alles mit seiner Frau unternommen, um ein Restaurant zum Mittelpunkt des neuen Verwaltungsgebäudes seiner Firma GEDA in Asbach-Bäumenheim südlich von Donauwörth zu machen. „Bei uns finden die Gäste Besteck und Servietten auf den Tischen, Tabletts wie in Kantinen gibt es nicht“, sagt der Inhaber des Herstellers für Bau- und Industrieaufzüge, der sich in bestimmten Sparten als Weltmarktführer sieht.

Weshalb macht sich ein Unternehmer derart viele Gedanken, wie und wo seine Beschäftigten Mahlzeiten einnehmen oder mal einen Kaffee trinken? Als Sailer beschloss, ein neues Verwaltungsgebäude am Stammsitz des Unternehmens mit insgesamt rund 600 Beschäftigten zu bauen, wollte er nach der Corona-Zeit einen Ort der Begegnung schaffen, einen Platz, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne aufsuchen und so das Homeoffice von sich aus verlassen. Deswegen das viele Glas und so viel Licht. Und deswegen auch ein von der Firma finanziell unterstütztes Restaurant, das den Namen „M60“ trägt, eine Abkürzung für die Adresse Mertinger Straße 60. Die Straße wurde nach einem Bürgerentscheid verlegt, zerteilte sie doch einst das Firmengelände. Die Kosten für den Straßenneubau übernahm GEDA, was ungewöhnlich ist. So konnte das Unternehmen den Betrieb erweitern und besser zusammenwachsen.

GEDA profitiert von der Globalisierung

Im Restaurant M60 sitzen Beschäftigte aus der Produktion und der Verwaltung zusammen. „Hier sollen Werte wie Qualität, Verlässlichkeit und offenes Miteinander gelebt werden“, wünscht sich Sailer. Er und seine Frau, die beide in der Geschäftsführung sitzen, haben viel Geld in die neue Firmenzentrale investiert, ohne zu sagen, wie viel, was typisch für den schwäbischen Mittelstand ist. Das Architekturbüro Kandler aus Donauwörth und allerlei Handwerksbetriebe aus der Region, auf welche die Sailers bewusst gesetzt haben, durften zeigen, was sie können: Der Reiz der Architektur entfaltet sich dank zweier länglicher, gekreuzter Grundkörper des Gebäudes mit Glaswänden, die zum Teil schräg aufsteigen oder abfallen.

Icon vergrößern Die Firma GEDA aus Asbach-Bäumenheim stellt Bau- und Industrieaufzüge her. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Firma GEDA aus Asbach-Bäumenheim stellt Bau- und Industrieaufzüge her. Foto: Marcus Merk

Den Mittelpunkt des GEDA-Campus bildet ein hauseigener Aufzug. Durch die Decken wird im Winter warmes und im Sommer kühles Grundwasser gepumpt. Im Keller arbeitet eine Wärmepumpe. Die Produktionshallen liegen gegenüber dem Verwaltungstrakt. Dort und im thüringischen Gera entstehen die Aufzüge. Produziert wird nur in Deutschland. So ist der 2024 nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellte Firmensitz auch ein Statement für den Wirtschaftsstandort, dem sich Sailer, ein Gewinner und Treiber der Globalisierung, als lokal verwurzelter Mensch verbunden fühlt.

GEDA ist auch in Australien erfolgreich

Noch ehe der 64-Jährige aufzählt, dass Aufzüge seines Unternehmens in der Harbour Bridge im australischen Sydney stecken, bei der Sanierung des Rathauses im norwegischen Oslo zum Einsatz kamen, beim U-Bahn-Bau im neuseeländischen Auckland oder in Dubai in einem gewaltigen Riesenrad ihre Dienste verrichten, spricht der Unternehmer über das Feuerwehrfest in Bäumenheim: „Dort war ich vor zwei Jahren Schirmherr. Ich bin weltweit unterwegs, aber als bodenständiger Mensch lokal verbunden.“ Wie lokal Sailer vernetzt ist, zeigt sich an der Auswahl der Backwaren für sein Restaurant. Semmeln, Brezen und Brot werden von der Bäckerei Häußler aus Gremheim, einem Ortsteil von Schwenningen im Landkreis Dillingen, geliefert. Bei Deutz-Fahr in Lauingen hat er den Beruf des Maschinenschlossers erlernt und später in Augsburg nach dem Fachabitur Maschinenbau studiert.

Bauma war ein Erfolg für GEDA

Der Bayer hat viel aus sich und dem Unternehmen gemacht. Beiläufig erzählt Sailer, allein in Australien habe GEDA über 1000 Aufzüge verkauft. In seiner lokal-globalen Welt spannt sich eine Brücke von Asbach-Bäumenheim rund um den Globus. Das Geschäft ist durch die internationalen politischen Verwerfungen starken Schwankungen unterworfen. Der Unternehmer wirkt erleichtert: „Die Aufträge nehmen wieder zu. Die weltweite Bau-Leitmesse Bauma im April in München war für uns ein großer Erfolg, verkauften wir doch Aufzüge auch nach Mexiko, Indien und Lateinamerika.“ In Großbritannien und in den USA ist das Unternehmen stark aufgestellt – trotz Brexit und Trump. Sailer erklärt das so: „In beiden Ländern gibt es keine Hersteller, die eine Aufzug-Technologie wie wir anbieten.“

Nach einem Rekord-Umsatz im Jahr 2023 musste das Unternehmen einen Rückschlag hinnehmen. „Wir hatten ein wenig Kurzarbeit im Januar und Februar dieses Jahres. Aber das ist vorbei“, räumt Sailer ein. Die Firma stellt wieder Beschäftigte ein und wächst profitabel, wobei die Höhe des Umsatzes und des Gewinns nicht genannt wird. Auch das ist in Teilen des schwäbischen Mittelstands Brauch.

Icon vergrößern Das neue Verwaltungsgebäude von GEDA besticht nicht zuletzt durch seine Glasfront. Foto: Bill Titze Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das neue Verwaltungsgebäude von GEDA besticht nicht zuletzt durch seine Glasfront. Foto: Bill Titze

Dass es wieder spürbar aufwärts geht, verdankt das Unternehmen immer neuen Aufträgen für Sanierungsprojekte. Es zahlt sich zudem aus, dass der Anbieter breit aufgestellt ist und in vielen Nischen Aufzüge anbietet: So lassen sich dank GEDA-Technik Solarpaneele auf Dächer befördern, Windkraftanlagen oder Baukräne ohne Kletterei befahren oder Hochöfen wie Kraftwerke warten. Die Aufzüge des deutschen Herstellers befördern Lasten auch ferngesteuert. Zunehmend werden Akkus eingesetzt. Die Aufzüge werden überwiegend an Zwischenhändler verkauft, die sie meist vermieten.

Als Sailer nach seiner Zeit beim Geschirrspüler-Hersteller Bosch-Siemens in Dillingen 1990 bei GEDA einstieg, arbeiteten rund 90 Frauen und Männer für GEDA. Neun Jahre später war er geschäftsführender Gesellschafter. Die Firma wurde 1929 von Georg Dechentreiter senior gegründet, um zunächst Landmaschinen zu verkaufen und zu reparieren. Der Name des Unternehmens leitet sich von GEorg Dechentreiter Asbach ab. Von dessen Sohn konnte Sailer Anteile an der Firma erwerben und das Unternehmen Schritt für Schritt übernehmen.

„Ich will etwas für die Menschen der Region tun“

Mit 65 Lebensjahren in Sichtweite könnte der GEDA-Chef an den Rückzug denken, um mehr Zeit für Hobbys wie die Jagd zu haben. Er fühlt sich indes den vielen jungen Menschen in seinem Betrieb verpflichtet. Zwar hat sich der Unternehmer gefragt, ob er sich mit 64 „noch so ein Gebäude hinstellen muss“. Die Antwort gab sich Sailer selbst: „Es geht weiter nach mir. Ich will etwas für die Menschen und die Region tun.“ Das Berufsleben mache ihm nach wie vor Spaß: „Ich bin gesund, mir fehlt nichts.“ Ihm sei es ein Anliegen, die Arbeit so zu gestalten, „dass die Menschen sich wohlfühlen“.

Die Ausbildung junger Menschen liegt dem ehemaligen Azubi am Herzen. Er hat ein besonderes Gebäude unweit des neuen Verwaltungstrakts gekauft: Wo einst in der Diskothek Prisma getanzt und gefeiert wurde, wird der GEDA-Nachwuchs geschult. Die Lehrlingswerkstätte zeigt der Unternehmer Gästen gerne. „Das ist ein Stück Zukunft“, sagt er.

Sailer hat nach wie vor Zug nach oben, auch wenn er manchmal angesichts der weltpolitischen Unwägbarkeiten „ein flaues Gefühl im Magen hat“. Das legt sich schnell wieder. Der Unternehmer bleibt beharrlich Optimist und erfährt Anerkennung. Dabei erwähnt er von sich aus nicht einmal, dass die Firma beim Wettbewerb „Top 100“ als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands und im Rahmen von „Bayerns Best 50“ als einer der wachstumsstärksten Mittelständler im Freistaat ausgezeichnet wurde. In der Krise sind es gerade Mittelständler, die sich behaupten und Arbeitsplätze sichern.